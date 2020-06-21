شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الأب.. الابن العاق يعتدى على والده ويأخذ فلوس دوائه - الحلزومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في يوم الأب العالمي، يعيد الخليج 365 نشر حلقة برنامج "الحلزومة" عن الابن العاق، الذي تسول له نفسه، أخذ أموال علاج والده، بحجة دفع مقابل الدروس الخصوصية، لكي يقوم بصرف هذه الأموال على اللهو واللعب.

ويمثل حازم عبد الصمد، مقدم برنامج الحلوزمة، شخصية شاب مستهتر، يقدم على الاستيلاء على أموال والده المخصصة للعلاج، وبمجرد أن يكتشف والده الأمر، يبدأ حازم بالتشاجر معه والتطاول عليه، ليتدخل المواطنون في الشارع، ويبدئون مهاجمة حازم.