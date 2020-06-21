شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ"نوفا": خالد العنانى يستعد للسفر لبيلاروسيا لاستئناف السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئول رفيع المستوى أن وزير السياحة الدكتور خالد العنانى يستعد للسفر لبيلاروسيا لإتمام اتفاق حول إعادة تشغيل الرحلات السياحية البيلاروسية للوجهات المصرية اعتبارا من أول يوليو.

وقال المسئول، لوكالة نوفا الإيطالية، إنه يجرى الترتيب للزيارة، حيث سيناقش الوزير أيضا عدد السائحين البيلاروس المتوقع قدومهم لمصر اعتبارا من الشهر المقبل.

وكان وزيرا الطيران والسياحة المصريين قد أعلنا الأسبوع الماضى عن إعادة فتح المطارات المصرية أمام الرحلات الدولية اعتبارا من الأول من يوليو لثلاث محافظات هى الأقل من حيث الإصابة بفيروس كورونا، وحتى الآن تلقت مصر العديد من الطلبات من جهات حكومية ومشغلى الرحلات فى العديد من الدول من بينها إيطاليا، أوكرانيا، بريطانيا، وبولندا وبيلاروسيا لإعادة تسيير رحلات سياحية للوجهات الثلاث.

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وبحسب تقرير باللغة الإيطالية لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء، فإن مصر لم تكد تعلن عن إعادة فتح مطاراتها للرحلات الجوية حتى انهالت عليها طلبات من جهات مختلفة معظمها من مشغلى الرحلات السياحية والحكومات لتسيير رحلات سياحية للوجهات الثلاث التى أعلن عنها الأسبوع الماضي وزير السياحة والآثار خالد العناني.

وعن مدى أمان تلك الوجهات الثلاث "جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح"، قال العنانى، فى تصريحات خاصة لوكالة نوفا الإيطالية، إن "المحافظات الثلاث هى الأقل فى نسب الإصابة بفيروس كورونا فى مصر وربما فى العالم كله".

من جانبه، قال المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، فى تصريحات لوكالة نوفا الإيطالية، "نحن على اتصال بالعديد من الجهات والحكومات لتبادل المعلومات حول ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا. لكن هذه طبعا هذه كلها اتصالات سياسية على المستوى الوزاري أما الهيئة فعملها يبدأ بعد فتح السياحة."

وأوضح يوسف أنه من الصعب التنبؤ حول معدلات التشغيل، حيث إن تلك الأزمة غير مسبوقة فى العالم، إلا أن ذلك كله يظل رهنا بالقرار السياسي لتلك الدول لفتح مطاراتها لإعادة تسيير رحلات، مضيفا "وصلنا لمعدلات تشغيل بلغت 80% فى بعض المحافظات قبل أزمة كورونا وكنا نتوقع أن نعود هذا العام لمعدلات تشغيل ما قبل 2011، إلا أن أزمة كورونا غيرت تلك التوقعات".