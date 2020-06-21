الجيزة: إغلاق كلي لشارع الأهرام في الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



أعلنت محافظة الجيزة، أنه في ضوء الإجراءات التنسيقية التي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور ترعة الزمر، سيتم إغلاق كلي لشارع الأهرام في الاتجاهين لاستكمال أعمال تركيب كمرات الباكية المعدنية لمحور ترعة الزمر، لثلاثة أيام.

وقالت المحافظة، إن الإغلاق سيبدأ من التاسعة مساء يوم اليوم الأحد، حتى الرابعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو الجاري، على أن تكون الأعمال من الساعة التاسعة مساء حتى 4 صباح اليوم التالي، بقاطع شارع ترعة الزمر مع الأهرام.

وتؤكد محافظة الجيزة، أنه تم إعداد تحويلة مرورية، نتيجة إغلاق كلي لشارع الأهرام، في الاتجاهين بتقاطع شارع ترعة الزمر مع شارع الأهرام، من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة صباح اليوم التالي.

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وتشمل التحويلة المرورية: القادم من ميدان الجيزة ونفق الأهرام في اتجاه شارع الأهرام السير يسارًا باتجاه فتحة بالجزيرة الوسطى تم استحداثها أمام مسجد نصر الدين ثم السير والدوران يمينًا في اتجاه شارع ترعة الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر بتقاطع شارع ترعة الزمر مع الأهرام ثم يمينًا بشارع الأهرام بعد تحويل الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية إلى اتجاهين ثم استكمال السير حتى فتح بدوران تم استحداثها بالجزيرة الوسطى أمام شارع النادي ثم العودة لشارع الأهرام مره أخرى.

والتحويلة الثانية للاتجاه القادم من المنطقة الأثرية وقسم الطالبية في اتجاه نفق الأهرام السير يمينًا في اتجاه شارع ترعة الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر ثم استكمال السير يسارًا حتى شارع الأهرام.

وتشير محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية، ووضع فواصل متحركة مناسبه بطول التحويلة، لفصل الحركة المرورية في الاتجاهين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.