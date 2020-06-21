محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أمام لجان الثانوية العامة تمركزت الخدمات الأمنية لتأمين الطلاب مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة وفقا لخطط التأمين التي أعدتها وزارة الداخلية.
وطبقت الشرطة الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان التي تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان، وتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان.
وشملت الخطة تعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدي لكافة صور الخروج على القانون، ومنع أي تجمعات بمحيط اللجان إعمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من نتشار فيروس "كورونا"، والحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.
وامتدت خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق؛ لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف طبقت الشرطة خطة تأمين ماراثون الثانوية العامة في اليوم الأول؟ (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.