كيف طبقت الشرطة خطة تأمين ماراثون الثانوية العامة في اليوم الأول؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أمام لجان الثانوية العامة تمركزت الخدمات الأمنية لتأمين الطلاب مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة وفقا لخطط التأمين التي أعدتها وزارة الداخلية.

وطبقت الشرطة الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان التي تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان، وتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان.

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وشملت الخطة تعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدي لكافة صور الخروج على القانون، ومنع أي تجمعات بمحيط اللجان إعمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من نتشار فيروس "كورونا"، والحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

وامتدت خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق؛ لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.