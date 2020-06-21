بسبب غلقه 3 أيام.. ننشر خريطة التحويلات بشارع الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الأحد، عن غلق شارع الهرم كليا لمدة 3 أيام؛ لسرعه الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور ترعة الزمر.

وسيتم إجراء غلق كلي لشارع الهرم بالاتجاهين؛ لتركيب كمرات الباكية المعدنية للمحور ترعة الزمر بدءا من التاسعة مساء اليوم حتى الرابعة صباح الثلاثاء المقبل، وذلك بتقاطع شارع ترعة الزمر مع الهرم.

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وتجري الإدارة تحويلة مرورية الأولى للقادم ميدان الجيزة ونفق الهرم اتجاه شارع الهرم: السير يسارا اتجاه فتحة بالجزيرة الوسطى تم استحداثها أمام مسجد نصر الدين، ثم الدوران يمينا اتجاه شارع ترعة الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر بتقاطع شارع ترعة الزمر مع الهرم، ثم يمينا بشارع الهرم بعد تحويل الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية إلى اتجاهين، ثم استكمال السير حتى فتحة بدوران تم استحداثها بالجزيرة الوسطى أمام شارع النادي ثم العودة لشارع الهرم.

والتحويلة الثانية للقادم من المنطقة الأثرية وقسم الطالبية اتجاه نفق الهرم: السير يمينا اتجاه شارع ترعة الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعه الزمر ثم استكمال السير يسارا حتى شارع الهرم.

الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وضعت العلامات الإرشادية والتحذيرية وفواصل متحركة مناسبه بطول التحويلة؛ لفصل الحركة المرورية في الاتجاهين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات.