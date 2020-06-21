تأجيل محاكمة مدير عام الإسكان بحلوان بتهمة الكسب غير المشروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة مدير عام الإسكان بمنطقة حلوان، في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 3 ملايين و943 ألف جنيه عن طريق استغلال سلطات وظيفته، لدور شهر أغسطس المقبل.

وأسندت النيابة للمتهم " م. ا"، مدير عام الإسكان بمنطقة حلوان، حال كونه خاضعًا لقانون الكسب غير المشروع بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حصل لنفسه على كسب غير مشروع قدر بـ 3 ملايين و943 ألف و 185 جنيهاً، بعد توليه أعمال وظيفته، وكان ذلك بسبب استغلاله لسلطات ونفوذ وظيفته، ونتيجة لسلوك مخالف للنصوص القانونية العقابية، تمثل فى منحه بالمخالفة للإجراءات القانونية تراخيص بناء لبعض المواطنين.

وأضافت التحقيقات أن المتهم تغاضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أعمال البناء المخالفة للقانون مقابل حصوله على منافع مادية وعينية وعقارية، تمثلت فى امتلاكه للعقارات والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات، والتى عمل على إخفائها وتمويه مصدرها وتغيير حقيقتها، للحيلولة دون اكتشافها وذلك بإسناد ملكيتها-على خلاف الحقيقة- لوالدته وهو الأمر الذى يتضح قيام المتهم بالكسب غير المشروع مستغلاً وظيفته.