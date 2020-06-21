أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب و630 مخالفة مرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع– معدات مستعملة) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فيها أكثر من 700 ألف جنيه.

وفي مجال الأمن العام، ضبطت الحملات 24 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ 24 حكم قضائي متنوع، وضبط 630مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.