ضبط صاحب مخبز استولى على 5 ملايين جنيه من منظومة الدعم بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن القطاع من ضبط صاحب مخبز استولى على 5 ملايين جنيه من منظومة الخبز المدعمة بمدينة السلام.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة السلام أول لاستيلائه على 5 ملايين و318 ألفا و84 جنيها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً.

التحريات كشفت عن تلاعب واختراق صاحب المخبز لنظام تشغيل الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه في الدقيق البلدي ببيعه في السوق السوداء طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.