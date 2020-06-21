ضبط شخصين بحوزتهما 30 ألف كمامة ومخدرات في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، شخصين لقيامهما بالاتجار في الأقراص المخدرة والمنشطة وتصنيع الكمامات بدون ترخيص.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفادت قيام (شخصين يقيمان بكفرصقر بمحافظة الشرقية) بالاتجار في المواد المخدرة متخذان من محل إقامتهما مركزاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية وضبطهما بمحل إقامتهما، وتم ضبط (1339 قرص مخدر ومنشط- 122 قرص أدوية محظور بيعها- 30 ألف كمامة مصنعين بدون ترخيص- 30 ألف قطعة قماش "معدة لتصنيع الكمامات- 3 مسدس شمع- 2500 علبة كرتون للتعبئة- مقص- 20 كيلو جرام أستيك "خامات تصنيع- مبلغ مالي- 3 هواتف محمولة- سيارة- مركبة توك توك "بدون لوحات معدنية").

بمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للأقراص بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهما غير المشروعة، والكمامات وأدوات التصنيع المضبوطة، بقصد تصنيع الكمامات والاتجار فيها وهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة ومركبة "التوك توك" لترويج تجارتهما غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.