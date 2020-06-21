الداخلية: ضبط 182 قطعة سلاح ناري 220 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 182 قطعة سلاح ناري، و220 قضية مخدرات، وتنفيذ 76867 حكم قضائي متنوع.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (عدد 182 قطعة سلاح ناري، بحوزة 156 متهما) ، تنفيذ (76867) حكم قضائي متنوع، وضبط (220) قضية مخدرات بحوزة (242) متهم، ضبط (42) متهم، وضبط (20) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

كما تم ضبط (190) دراجة نارية مخالف : إعادة (4 سيارات ، وضبط (22502) مخالفة مرورية ، و فحص (91) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية