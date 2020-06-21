محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة طنطا بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط المدير المسئول عن إدارة أحد الأندية الخاصة، كائن بدائرة المركز لقيامه بتشغيل نشاط رياضي داخل النادي "حمام سباحة- الكافيه الخاص بالنادي" بالمخالفة للقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق النوادي والمنشآت الترفيهية ضمن القرارات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس"كورونا" وتم بالتنسيق مع الجهات المعنية غلق وتشميع (الكافية وحمام السباحة والغرف الملحقة به)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط القائم على إدارة نادي رياضي لاستئناف النشاط في الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.