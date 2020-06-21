الإداري يؤجل إدراج صفاء الهاشم بقوائم الممنوعين من دخول مصر لـ 8 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام الجهات المعنية بإصدار قرار بإدراج النائبة الكويتية صفاء الهاشم على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية، لجلسة 8 أغسطس.

وقال صبري: "في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان الحاقدين الجاحدين الكارهين تطاولت المطعون ضدها الثانية على أم الدنيا الدولة المصرية، وتحدثت بطريقة (مزعجة) تجاه السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة والمصريين في الخارج، ومن المعروف أن هذه النائبة لا تعرف التاريخ، ولا تعلم حجم العلاقة بين مصر والكويت، وتناست أن مصر دافعت عن الكويت عندما أُحتلت أراضيهم، ومصر لن تسمح بالمساس بكرامة مواطنيها في أي دولة بالعالم، هذا الأمر تأكد وظهر جليًا خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أضاف أن النائبة الكويتية تحاول إثارة الفتنة بين مصر والكويت، لكن الشعب الكويتي سيتصدى لهذه النائبة التي أساءت للوزيرة نبيلة، ومصر لا تترك حق مواطنيها كما ادعت المدعوة صفاء الهاشم.

وطلب "صبرى" في ختام صحيفة دعواه إدراج المدعوة صفاء الهاشم، النائبة بمجلس الأمة الكويتي على قوائم الممنوعين من دخول أراضي جمهورية مصر العربية.