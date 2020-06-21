أخبار مصر | السياحة والآثار تبث فيلمًا للترويج السياحي بعدة دول (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار تبث فيلمًا للترويج السياحي بعدة دول (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٠، فيلما ترويجيا تحت عنوان "رحلة سائح في مصر،" وذلك علي منصات التواصل الاجتماعي المصرية والعربية والدولية.

ويأتي في إطار حملتها الدعائية التي تدشنها تحت عنوان "Same Great Feelings"في ظل الاعلان عن استعداد مصر لاستقبال السياحة الوافدة الي المقصد السياحي المصري اعتبارا من يوليو.

ويأتي إنتاج هذا الفيلم ضمن الحملة الدعائية التي تدشنها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، تحت عنوان Same Great Feelings”" على شبكة الانترنت ومنصات التواصل الإجتماعى المختلفة في الاسواق الرئسية المصدرة للسياحة الي مصر من دول الخليج العربي واوروبا وآسيا منها المانيا وايطاليا والتشيك واوكرانيا، كمرحلة اولي.

هذا بالاضافة إلى عرض الفيلم على عدد من القنوات التليفزيونية العربية و الدولية مثل شبكة قنوات السي أن أن و قناة الديسكفري.

وقامت الهيئة العامة للتنشيط السياحي بتمويل الحملة الدعائية للفيلم، كما قام الاتحاد المصري للغرف السياحية و المستثمرين السياحيين بتمويل انتاج الفيلم.

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وتهدف الحملة الدعائية إلى التواصل والتفاعل مع الجمهور العربي والدولي بهدف اإطلاعهم على الاستعدادات و التدابير التي اتخذتها مصر لاستقبال السائحين مرة أخرى بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية استعدادا لعودة السياحة و جعل اقامة السائحين بها ممتعة و آمنة و في نفس الوقت اظهار تنوع و تميز المنتج والمقصد السياحي المصري.

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وهنأت السيدة جلوريا جيفارا، رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار على اتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس.

وأعلنت جلوريا جيفارا، منح مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel من المجلس، وذلك بعد اعتماد المجلس الدولي للسياحة والسفر ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بينهما عبر "فيديو كونفرانس"، والذي أعلنت خلاله سعادتها بمنح مصر خاتم السفر الآمن، وأعربت عن سعادتها بأن ترى الدول والوجهات السياحية الرئيسية مثل مصر تنضم إلى القائمة المتزايدة من الوجهات العالمية التي تتبنى بروتوكولات القطاع الخاص لدي المجلس، ما لا يظهر نجاح خاتم WTTC الآمن للسفر فحسب، بل يوضح أيضًا أهميته للمسافرين وأولئك الذين يعملون في المجال السياحي، مشيرة إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة التعاون المشترك بين البلاد وتضافر الجهود.