مصر | تأجيل محاكمة مدير عام الإسكان بحلوان بتهمة الكسب غير المشروع

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة مدير عام الإسكان بحلوان بتهمة الكسب غير المشروع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، محاكمة مدير عام الإسكان بمنطقة حلوان، فى اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 3 مليون و943 ألف جنيه، باستغلال سلطات وظيفته، للأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

وأسندت النيابة للمتهم "م. ا"، مدير عام الإسكان بمنطقة حلوان، حال كونه خاضع لقانون الكسب غير المشروع بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حصل لنفسه على كسب غير مشروع قدر ب 3 مليون و943 ألف و185 جنيهًا، بعد توليه أعمال وظيفته، وكان ذلك بسبب استغلاله لسلطات ونفوذ وظيفته، ونتيجة لسلوك مخالف للنصوص القانونية العقابية، تمثل فى منحه بالمخالفة للإجراءات القانونية تراخيص بناء لبعض المواطنين.

كما تغاضى المتهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أعمال البناء المخالفة للقانون مقابل حصوله على منافع مادية وعينية وعقارية، تمثلت فى امتلاكه لعقارات والمنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات، والتى عمل على إخفائها وتمويه مصدرها وتغيير حقيقتها، للحيلولة دون اكتشافها وذلك باسناد ملكيتها-على خلاف الحقيقة- لوالدته وهو الأمر الذى يتضح قيام المتهم بالكسب غير المشروع مستغلًا وظيفته.

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وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألف جنيه، وذلك لجلسة 14 يوليو المقبل لورود تقرير لجنة الخبراء.

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد على.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم ممدوح محمد عبده رطب، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، المالكة لعدة فنادق منها فندقي ماريوت ومينا هاوس القاهرة، بالحصول لنفسه ولزوجاته إيمان أحمد مصطفى علم الدين، وماجدولين محمد حسن العسيلي، وسهام الكبير محمد، وولديه القصر مهند ومروان، على كسب غير مشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألفًا و415 جنيهًا باستغلال صفته الوظيفية.

وأضافت تحريات عمرو توفيق حسن عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم تحصل خلال الفترة من 2012 لـ 2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه، وأنه تحصل على الكسب غير المشروع من رشاوي لاستغلاله سلطات وظيفته.