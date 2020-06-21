شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للسياحة»: رسوم تأشيرة مصر ليست مفروضة على مواطني الخليج فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بندر بن فهد آل الفهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، إن الرسوم المفروضة لدخول مصر والبالغة 25 دولار، لكل فرد ليست مقصورة على دول مجلس التعاون الخليجي، وإنما هي على جميع الجنسيات، ما عادا الاتفاقيات الثنائية.

وكانت وسائل إعلام تداولت أخبار، تشير إلى فرض مصر لرسوم على مواطني مجلس التعاون الخليجي.

و أضاف رئيس منظمة السياحة العربية، أنه بالنسبة للرحلات المباشرة إلى مدينة شرم الشيخ فهي معفاة من الرسوم 100%.

مؤكدًا بأن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للسائح العربي ابتداءً من وصوله للمطار وحتى مغادرته كما وأنها حريصة بأن تكون جميع الأسعار المقدمة من إقامة وبرامج سياحية وغيرها من الخدمات بأسعار تنافسية وفي متناول الجميع.

وأكدت المنظمة العربية للسياحة أن كل الدول العربية حريصة كل الحرص على تقديم جميع التسهيلات الممكنة للسائح العربي انطلاقًا من أهدافها لتنمية وتطوير السياحة العربية البينية.

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