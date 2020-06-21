شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة «ماما سناء».. إحالة مدير مستشفى وطبيبن في البحيرة للنيابة بتهمة الإهمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إحاله مدير مستشفى مبرة كفر الدوار، وطبيبين بالمستشفى، للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بشان وفاة اليوتيوبر الشهيرة سناء عبدالحميد النجار، 65 سنة، المعروفة باسم «ماما سناء» يوم الأربعاء الماضى، بتهمة الإهمال وسوء التعامل طبقا لشكوى نجل السيدة الراحلة.

وبحسب بيان إعلامى لمحافظة البحيرة، قدم الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة، مذكر للمحافظ بخصوص واقعه وفاة المريضة في قسم الاستقبال بالمستشفى، وبناءً على شكوى من ذويها بسوء معاملة الفريق الطبى لها ولردع أي مسؤول يتجاوز تجاة أي مواطن، وأمر محافظ البحيرة بإحالة المسئولين للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ الازم تجاههم ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره.

وجاء في البيان أن المحافظ يتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيدة وذويها داعيًا أن يلهمهم الله عز وجل الصبر والسوان، مؤكدا انه لن يسمح بوجود أي تخاذل أو تقاعس أو إهمال عن أداء العمل وسيتم عقاب جميع المقصرين، مشيرا إلى أن جميع مؤسسات وزارة الصحة المتواجدة على أرض المحافظة وحتى غير التابعة لمديرية الصحة مثل مستشفى مبرة كفر الدوار والتابعة تبعية مباشرة لوزارة الصحة لن يفلت أي مهمل أو مقصر بها من العقاب.