شكرا لقرائتكم خبر عن رجائي عطية يعلن تشكيل هيئة مجلس «المحامين» الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب رجائى عطية، عن تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، حيث تم اختيار حسين الجمال لمنصب الأمين العام ومحمود الداخلى، وأسامة سالمان وأبوبكر الضو لمنصب الأمين العام المساعد.

واختار مجلس النقابة سيد عبدالغنى، وعبدالمجيد هارون، لمنصب أمين الصندوق، ومجدى سخي، ومحب المكاوي، وعمر هريدى، ويحيى التوني، للوكالة.

وأعلن نقيب المحامين، في بداية كلمته عن تفويضه من 17 عضو بالمجلس لتشكيل هيئة المكتب، مضيفا: «الاجتماع اليوم مكتمل نصابه القانوني ولا يؤثر فيه من تخلفوا عنه، ونأمل في أن ننهض بالنقابة والمحاماة».

وأكد: «من فاتهم أن يكونوا في التفويض الذي أتاني باختيار هيئة المكتب، هم في القلب، وجزء لا يتجزأ من مجلس النقابة وشركائنا في مهام المجلس الجسيمة».

وأختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: «نبدأ عهدا جديدا ننهض فيه بالنقابة والمحاماة، وأرجو أن نلتقي في القريب العاجل لتشكيل اللجان لما لها من دور هام في مشاركة هيئة المكتب في المهام الموكلة إليه».