مصر | نشرة حوادث الخليج 365: ضبط شخصين بتهمة الترويج لتسريب امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: ضبط شخصين بتهمة الترويج لتسريب امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365" ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

الشرطة تفرق تجمعات أهالي طلاب الثانوية من أمام اللجان

فرقت الأجهزة الأمنية، تجمعات أهالي طلبة الثانوية العامة من أمام بعض المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة صباح اليوم حتى إنتهاء الإمتحان وتم اتخاء الإجراءات القانونية.