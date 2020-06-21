مصر | نشرة حوادث الخليج 365: ضبط شخصين بتهمة الترويج لتسريب امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: ضبط شخصين بتهمة الترويج لتسريب امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365" ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:
الشرطة تفرق تجمعات أهالي طلاب الثانوية من أمام اللجان
فرقت الأجهزة الأمنية، تجمعات أهالي طلبة الثانوية العامة من أمام بعض المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة صباح اليوم حتى إنتهاء الإمتحان وتم اتخاء الإجراءات القانونية.
ضبط طالبين جامعيين بتهمة الترويج لتسريب امتحانات الثانوية العامة
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لتسريب امتحانات الثانوية العامة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.
الجوازات" تواصل تيسير خدماتها للحالات المرضية والإنسانية
استأنفت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.
لعدم ارتداء الكمامة... اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3694 سائق نقل جماعي
شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية المكبرة، لمتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإلزام السائقين بارتداء الكمامات الواقية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (3694) سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.
كلمة نارية للقاضي قبل النطق بالحكم على متهمي "جبهة النصرة"
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، بمعاقبة 13 مُتهمًا بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 سنة لثلاث متهمين، وذلك في الفضية المعروفة إعلاميًا بـ"جبهة النصرة.
سرقوه وهربوا على إسكندرية".. كواليس مقتل محامِ داخل شقته بالطالبية
كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، ملابسات واقعة العثور على جثة محامي داخل شقته بشارع الثلاثيني في منطقة الطالبية، غرب محافظة الجيزة.
حبس 3 أشخاص لقتلهم موظفا داخل شقته في الطالبية
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس ٣ متهمين لقتل موظف داخل شقته بالطالبية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت التحريات حول الواقعة.