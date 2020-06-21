مصر | قبل امتحانات الثانوية.. سقوط طالبة من الطابق الثاني في الحوامدية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل امتحانات الثانوية.. سقوط طالبة من الطابق الثاني في الحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقطت من الدور الثاني قبل إمتحانها.. لقيت طالبة بالمرحلة الثانوية مصرعها اليوم الأحد، إثر سقوطها من الطابق الثاني بمنزلها في مدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط فتاة من الطابق الثاني بمنزلها بشارع الكيماويات، بنطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وانتقل العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط طالبة بالصف الثالث الثانوي، عمرها 17 سنة، من الطابق الثاني، مما أسفر عن مصرعها في الحال.

تحريات المقدم إكرامي البطران بينت عدم وجود شبهة جنائية في وفاتها، وأن الطالبة إختل توازنها، حال وقوفها في الطابق الثاني مما أسفر عن سقوطها، ومفارتها الحياة في الحال.. "وقعت في بير السلم".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتصريح بالدفن.

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وكشفت أجهزة الأمن بالجيزة، ملابسات واقعة العثور على جثة محامي داخل شقته بشارع الثلاثيني في منطقة الطالبية، غرب محافظة الجيزة.

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كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية من أحد الأشخاص بالعثور على جثة نجل عمه، محام داخل الشقة سكنه بدائرة القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية في الجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الجريمة وظروفها ودوافعها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة محام مقتولا داخل شقته، ومصاب بطعنات متفرقة بجسده.

وكلف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات، وفحص علاقات المجني عليه، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار محل سكنه، والتوصل إلى مرتكبي الجريمة.

أسفرت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن أن مرتكبي الواقعة 3 أشخاص (عامل بمقهي، سائق توك توك، بائع دواجن) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرمواس بمحافظة المنيا وإختبائهم بإحدي الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهم بمكان إختبائهم بشقة مستأجرة بمنطقة 6 أكتوبر بدائرة قسم أول العامرية، وبحوزتهم مبلغ مالي 14،660 جنيه، هاتف محمول، 2 جهاز باور بنك، خاصين بالمجني عليه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وسابقة تعرفهم منذ عدة سنوات على المجني عليه أثناء فترة عمله بأحد الفنادق الكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية بمحافظة القاهرة خلال ترددهم للإقامة بالفندق وإعتيادهم التردد عليه بالشقة محل الواقعة ونظرًا لتراكم الديون أقساط مركبة توك توك، على المتهم الثانى "السائق" فعقدوا العزم على سرقته والتخلص منه.

وأشاروا إلى توجههم للشقة محل الواقعة وتعدى عليه المتهمان الثاني والثالث بسكين فأصابوه بطعنات متفرقة أودت بحياته وإستولوا على مبلغ 19 ألف جنيه، هاتفين محمول، 2 جهاز باور بنك.

وأضافوا خلال التحقيقات التي أجريت معهم، أنهم هربوا بعد ذلك وتخلصوا من السكين وأحد الهاتفين بإلقائهما بمياه أحد المصارف المائية ثم توجهوا لمدينة الإسكندرية للإختباء بها وأنفقوا باقى المبلغ المستولى عليه خلال فترة هروبهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.