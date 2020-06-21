مصر | الشرطة تفرق تجمعات أهالي طلاب الثانوية من أمام اللجان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الشرطة تفرق تجمعات أهالي طلاب الثانوية من أمام اللجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرقت الأجهزة الأمنية، تجمعات أهالي طلبة الثانوية العامة من أمام بعض المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة صباح اليوم حتى إنتهاء الإمتحان وتم اتخاء الإجراءات القانونية.

ويؤدي نحو 653 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة 2020 موزعين على ٣٣١٣ لجنة على مستوى الجمهورية، ويشارك في الامتحانات هذا العام 168 ألف مراقب وملاحظ.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لتسريب امتحانات الثانوية العامة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ورصدت المتابعة تداول بعض المواقع الإلكترونية، خبر يتضمن إطلاق "هاشتاج" بعنوان (شاومينج بيغشش ثانوية عامة) عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتوجيه رسائل لطلاب الثانوية العامة تتضمن تسريب الامتحانات وأجوبتها قبل موعد بدءها بحوالي (5 ساعات).

وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات من تحديد القائمين على ذلك النشاط وهم (طالبين جامعيين مقيمان بالبحيرة والغربية).

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.