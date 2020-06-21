أخبار مصر | غرفة عمليات الثانوية الأزهرية: حالتين اشتباه بكورونا و4 محاضر تمزيق وشطب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر غرفة عمليات الثانوية الأزهرية: حالتين اشتباه بكورونا و4 محاضر تمزيق وشطب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكر تقرير صادر عن غرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية، أنه سادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية خلال اليوم الأول من امتحانات القسم العلمي في مادة الفقه، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر الدراسي أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.
ورصدت غرف المتابعة ما يلي:-
• عدد ( 2 ) حالة تمزيق أوراق إجابة وتم تحرير محضر بها
• عدد ( 2 ) حالة شطب على ورقة الإجابة وتم تحرير محاضر بها
• عدد ( 2 ) حالات اشتباه بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين.
وأشار التقرير إلى أنه تم التعامل مع حالات الاشتباه بالأخذ بسبل الأمن والحيطة واتباع الإرشادات المنوطة بالتعامل مع حالات الاشتباه، وتم تعقيم اللجان التي خالطوها، وتم إرسالهم للمستشفيات للوقوف على حالتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.
وتلقى قطاع المعاهد الأزهرية العديد من الإشادات الخاصة بحسن تنظيم أعمال الامتحانات والتدابير الاحترازية الذي قام به، وخاصة ما قام به السيد محافظ مرسى مطروح من تقديم الشكر لفضيلة الامام الأكبر على ما لمسه من مجهودات طيبة مبذولة لتنظيم أعمال الامتحانات وذلك خلال زيارته للجنة بنين مطروح.
ويتمنى قطاع المعاهد كل التوفيق والسداد لأبنائه الذين أثبتوا التزامهم التام بمبادئ الأزهر الشريف للاعتماد على النفس والسعي لأجل تحقيق الأهداف المرجوة وما يتم مشاهدته في لجاننا على مستوى الجمهورية يدل على تغيير جذري لثقافة أبنائنا الطلاب وحبهم وانتمائهم لأزهرهم ووطنهم، وخاصة ما بدا منهم من تعاون شديد بشأن الالتزام بالتدابير الاحترازية المعمول بها.
انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية
وانطلق اليوم الأحد، ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية، الذى يستمر حتى السادس من شهر أغسطس، وسط متابعة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذى وجه بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وسط الإجراءات الاحترازية المشددة التي تجرى بها الامتحانات، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وحرص الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على زيارة بعض مقرات لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، للوقوف على تجهيز اللجان وتطهيرها، قبل انطلاق الامتحانات بساعات.
وقال "خليل": إن هذا العام استثنائي بسبب انتشار وباء كورونا، وكذلك الاستعدادت هذا العام استثنائية وموائمة لهذا الظرف الطارئ، مؤكدًا أن الأزهر أخذ بكل سبل الأمان والصحة لحماية الطلاب.
وأشار إلى تعقيم اللجان منذ 10 أيام بشكل يومي، موضحًا أنه تم تجهيز زجاجة جل وكحول لكل طالب، كما أن عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة لن يتجاوز 12 طالبًا بأي حال من الأحوال.
وقال: لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في الأخذ بالاحتياطات، مناشدًا الطلاب وأولياء أمورهم، عدم القلق أو الخوف، لأن مستقبل أولادهم في أيد أمينة، وهي من أهم أولوياتنا.
وطالب الشيخ علي خليل الطلاب، بالالتزام بالتعليمات حرصًا على حياتهم ومستقبلهم، مناشدًا أولياء الأمور بعدم التواجد خارج اللجان مع تقديم النصح لذويهم بالالتزام بالتعليمات، متمنيًا التوفيق والنجاح والسلامة لجميع الطلاب.