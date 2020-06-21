أخبار مصر | غرفة عمليات الثانوية الأزهرية: حالتين اشتباه بكورونا و4 محاضر تمزيق وشطب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر غرفة عمليات الثانوية الأزهرية: حالتين اشتباه بكورونا و4 محاضر تمزيق وشطب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير صادر عن غرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية، أنه سادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية خلال اليوم الأول من امتحانات القسم العلمي في مادة الفقه، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر الدراسي أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

ورصدت غرف المتابعة ما يلي:- • عدد ( 2 ) حالة تمزيق أوراق إجابة وتم تحرير محضر بها • عدد ( 2 ) حالة شطب على ورقة الإجابة وتم تحرير محاضر بها • عدد ( 2 ) حالات اشتباه بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين.

وأشار التقرير إلى أنه تم التعامل مع حالات الاشتباه بالأخذ بسبل الأمن والحيطة واتباع الإرشادات المنوطة بالتعامل مع حالات الاشتباه، وتم تعقيم اللجان التي خالطوها، وتم إرسالهم للمستشفيات للوقوف على حالتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم. وتلقى قطاع المعاهد الأزهرية العديد من الإشادات الخاصة بحسن تنظيم أعمال الامتحانات والتدابير الاحترازية الذي قام به، وخاصة ما قام به السيد محافظ مرسى مطروح من تقديم الشكر لفضيلة الامام الأكبر على ما لمسه من مجهودات طيبة مبذولة لتنظيم أعمال الامتحانات وذلك خلال زيارته للجنة بنين مطروح. Advertisements ويتمنى قطاع المعاهد كل التوفيق والسداد لأبنائه الذين أثبتوا التزامهم التام بمبادئ الأزهر الشريف للاعتماد على النفس والسعي لأجل تحقيق الأهداف المرجوة وما يتم مشاهدته في لجاننا على مستوى الجمهورية يدل على تغيير جذري لثقافة أبنائنا الطلاب وحبهم وانتمائهم لأزهرهم ووطنهم، وخاصة ما بدا منهم من تعاون شديد بشأن الالتزام بالتدابير الاحترازية المعمول بها.