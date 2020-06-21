أخبار مصر | عاجل.. موافقة رسمية على تجربة أول علاج مصري لفيروس كورونا (انفراد)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. موافقة رسمية على تجربة أول علاج مصري لفيروس كورونا (انفراد) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت "الخليج 365"، على مستند رسمي، يُظهر موافقة لجنة الأخلاقيات في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، على إجراء التجارب السريرية لأول مشروع علاجي مصري لفيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19)، لمجموعة من الباحثين الشباب.

وأكدت مصادر، في تصريحات خاصة، أن لجنة الفيروسات التاجية، التي يرأسها الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الطبية والوقاية، اطلعت على تفاصيل هذا العلاج، وستُصد قريبًا، قرارًا بشأنه.

تفاصيل المشروع

كانت "الخليج 365" انفردت في مطلع أبريل الماضي، بتفاصيل أول مشروع علاج مصري لفيروس كورونا، والذي أثار جدلًا واسعًا في الشارع المصري حينها، وسط تساؤلات كثيرة عن حقيقة هذا الانفراد، ومدى قدرة الباحثين المصريين على إيجاد علاج للفيروس، خاصة مع فشل العالم حتى الآن في إيجاد لقاح أو علاج يقضي على هذا الوباء.

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وكانت الدكتورة نهى - التي اختصت "الخليج 365" بتفاصيل مشروعها البحثي - قالت: إن مشروعها عبارة عن مقترح علاج لفيروس كورونا المستجد، باستخدام بروتين، "ونشرنا برائتي اختراع، أولها عام 2017".

وتابعت: "مشتغلناش على كورونا في براءة الاختراع، لكن كل الشغل كان على فيروسي C وB والإيدز، وذلك قبل ظهور كورونا الجديد، وبعد ظهور الفيروس وفي ضوء النتائج السابقة التي حصلنا عليها، حبينا نجرب فاعلية البروتين على فيروس كورونا، فتم عمل الدراسات المعلوماتية الحيوية، والتي أعطت نتائجًا جيدة ومُبشرة".

واستطردت: "بالتالي بحثنا عن مكان لاستكمال الجانب العملي على الفيروس، ولم نجد سوى مركز التميز العلمي التابع للمركز القومي للبحوث، والذي يتولى حاليا العمل على البروتين، ولازلنا في انتظار النتائج".. لقراءة باقي التصريحات اضغط هنا

أول بيان من الفريق البحثي