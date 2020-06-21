أخبار مصر | بالأرقام.. حصاد جهود الدولة في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. حصاد جهود الدولة في أول أيام امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق ماراثون الثانوية العامة اليوم الاحد، والذي يلعب دورا هاما في تشكيل مستقبل الطلاب وحياتهم المهنية، وقد اتخذت الدولة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لاستعداد لخوض امتحانات الثانوية في موعدها المحدد في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتستعرض "الخليج 365" في سطور التالية أبرز جهود الدولة المبذولة لأطلاق ماراثون الثانوية العامة وفق الإجراءات الوقائية للحد من انتقال عدوي فيروس كورونا:

وزارة التربية والتعليم:

أعلن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توفير ما يقرب ب 100 مليون منتج وجهاز خاص بالوقاية والتعقيم، والذي يتم نقلهم عبر ثلاثة ملايين سيارة نقل للجان بالإضافة الي وجود بوابات التعقيم الخاصة.

وأكد شوقي أن عدد الملاحظين كاف ويوجد أعداد احتياطية من المراقبين لمتابعة سير عملية الامتحانات، كما يتم توزيع مليون و400 ألف كمامة يوميا خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى توفير أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية لعلاج حالات الطوارئ داخل اللجان.

وأوضح أن الامتحانات تأتي وفق المصادر الرسمية للوزارة في مستوي الطالب المتوسط نظرا لما يعينه الطلاب من ضغوطات في ظل الازمة الحالية.

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وزارة الصحة:

كشفت هالة زايد، وزارة الصحة والسكان عن خطتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة، حيث يتم نشر 560 سيارة إسعاف في محيط اللجان المقرر عقد الامتحانات بها لنقل أي حالة اشتباه إصابة بكورونا واتباع خطط الإخلاء المقررة لأقرب مستشفى مجهز لاستقبال الحالات.

وأشارت زايد، الي توفير فريق طبي تضمن عدد من الأطباء، والتمريض، والزائرات صحيات للعمل داخل لجان الامتحانات، لافته إلى أن الفريق الطبي يتواجد باللجان قبل دخول الطلاب، للتأكد من عملية تطهير وتعقيم اللجان، وتطبيق مسافات التباعد بين الطلاب، حيث لا تقل المسافة المقررة عن مترين، بالإضافة إلى التأكد من التهوية الجيدة للجان.

وقالت إنه يتم توفير كواشف حرارية لقياس درجات الحرارة، حيث يقوم الفريق الطبي، بقياس درجة الحرارة لكل طالب قبل دخول اللجنة مع تطهير الأيدي بالكحول، مشيرا إلى أن الفريق الطبي يقوم بالمتابعة داخل اللجان، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد، وذلك للاطمئنان على سلامة كافة الطلاب.

وزارة الكهرباء:

فيما كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن توزيع 9 شركات توزيع الكهرباء، لتأمين التغذية الكهربائية للجان امتحانات الثانوية العامة.

وأكد شاكر أنه تقرر إعلان حالة الطوارئ لشركات توزيع الكهرباء الـ 9 وتوفير فرق صيانة على أعلى مستوى للتدخل السريع في حالة حدوث أي أعطال فنية طارئة خلال فترة الامتحانات.