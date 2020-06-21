أخبار مصر | بعد شكوى نزيلة.. سحب ترخيص أحد فنادق العين السخنة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد شكوى نزيلة.. سحب ترخيص أحد فنادق العين السخنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وردت شكوى من إحدي النزيلات بأحد الفنادق بالعين السخنة لقطاع المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة حول تقاعس إدارة الفندق عن توفير الرعاية الطبية اللازمة لابنتها .

وقال عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون المنشآت الفندقية والسياحية، إنه في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار، بدأت التحقيقات على الفور مع إدارة الفندق، حيث تبين أن الفندق محل الواقعة قصر في متابعة النزيلة وتوفير الرعاية الكاملة لها.

وقامت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بإيقاف المدير المسئول لمدة ثلاثه أشهر وسحب الترخيص الخاص به نتيجة عدم متابعته لمهام وظيفته حيث أن المدير هو المسئول أمام الوزارة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن التقصير في توفير الرعاية الكاملة والعناية بالنزلاء يؤثر بشكل سلبي علي سمعة مصر السياحية، في ضوء مجهودات الحكومة والوزارة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة في أقرب وقت.

وأكد أن الواقعة مخالفة للضوابط التى أصدرتها وزارة السياحة والآثار للسماح بإعادة تشغيل الفنادق التى تم منحها شهادة السلامة الصحية.

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وهنأت السيدة جلوريا جيفارا، رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار على اتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس.

وأعلنت جلوريا جيفارا، منح مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel من المجلس، وذلك بعد اعتماد المجلس الدولي للسياحة والسفر ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بينهما عبر "فيديو كونفرانس"، والذي أعلنت خلاله سعادتها بمنح مصر خاتم السفر الآمن، وأعربت عن سعادتها بأن ترى الدول والوجهات السياحية الرئيسية مثل مصر تنضم إلى القائمة المتزايدة من الوجهات العالمية التي تتبنى بروتوكولات القطاع الخاص لدي المجلس، ما لا يظهر نجاح خاتم WTTC الآمن للسفر فحسب، بل يوضح أيضًا أهميته للمسافرين وأولئك الذين يعملون في المجال السياحي، مشيرة إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة التعاون المشترك بين البلاد وتضافر الجهود.

ومن ناحيته، أوضح وزير السياحة والآثار، أن القرار الصادر اليوم من المجلس الدولي للسياحة والسفر بمنح مصر "علامة السفر الآمن" أسعده تماما ويعكس التزام مصر باستئناف آمن للسياحة الداخلية والوافدة بتدابير السلامة الصحية الشاملة والصارمة إلى شواطئها الرائعة والمشمسة والصحية، قائلا: "نتطلع إلى الترحيب بكم قريبا في المنتجعات السياحية المصرية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء وساحل البحر المتوسط بمحافظة مطروح".