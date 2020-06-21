أخبار مصر | إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحفاظ على تركيز طلاب الثانوية العامة والأزهرية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحفاظ على تركيز طلاب الثانوية العامة والأزهرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق ماراثون الثانوية العامة والأزهرية، اليوم الأحد، والذي يشكل دورًا رئيسيًا في تحديد مستقبلهم ومجالهم المهني، لذا تزداد وتيرة القلق والتوتر لدي الطلاب، وتزداد الشكاوى معها من عدم قدرتهم على التركيز وتذكُر المعلومات.

ويرصد الإنفوجراف التالي، أبرز الأطعمة التي تساعد الطلاب على التركيز وعدم التشتُت:

1- الأسماك الدهنية

تحتوي على أحماض أوميجا 3 التي تساعد على التركيز والانتباه

2- صفار البيض

مصدر رئيسي لمادة الكولين، التي تقوم بتخزين المعلومات على المدى القصير

3- السبانخ

تحتوي على مادة اللوتين المضادة للأكسدة، وتساعد على الحماية من التدهور المعرفي

4- عين الجمل

تُمثل قيمة غذائية عالية وتسهم في تقوية الذاكرة وتحسين القدرات الذهنية

5- الشوكولاتة الداكنة

غنية بمركبات الفلافونويد الذي يُسهم في تنشيط الخلايا المسئولة عن الذاكرة

6-الأفوكادو

مصدر جيد للدهون غير المشبعة الصحية والتي تقلل من خطر التدهور المعرفي

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7-الفول السوداني

يحتوي على عناصر تحافظ على صحة الدماغ، وتقلل من احتمالية نسيان المعلومات

8- التوت والفراولة

غنية بمضادات الأكسدة التي تحسن الذاكرة وتقلل من الإصابة بالزهايمر

9- القهوة

تُحسين قدرة العقل على معالجة المعلومات

10_عصير العنب

يعزز الذاكرة نظرا لاحتوائه على مادة البوليفينول

ماراثون الثانوية العامة

بدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب اليوم الأحد، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتنطلق الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

المسافات الآمنة

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

وعن موعد دخول الطلاب اللجان، قال الوزير: سيدخل الطلبة لجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة، مشيرًا إلى توزيع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.

وأوضح أن الوزارة انتهت من تعقيم لجان الثانوية العامة بالكامل، باستخدام 100 مليون منتج لعمليات التعقيم، متقدمًا بالشكر لوزارتي الصحة والداخلية، والمحافظين، لتعاونهم مع التربية والتعليم في عمليات التعقيم.