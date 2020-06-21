أخبار مصر | بشرى سارة لأهالي عزبة النخل والمرج بشأن مشكلة الصرف الصحي

أعلن المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ربط الصرف الصحي بمنطقة عزبة النخل، بالمحطة الجديدة بشارع الفيرز.

وقال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية: إن عملية الربط تقضي على مشاكل الصرف الصحي بالمنطقة.

وفي سياق متصل، تابع نائب المحافظ، أعمال "مبادرة هنجملها" في نطاق حي المرج، بالتعاون مع مدير قطاع التشغيل والصيانة والشئون الفنية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة المهندس طارق عاكف، والمهندس طه سليمان، مسئول الصرف الصحي بالمرج والسلام، والمهندس عزت بهي، مسئول الصرف الصحي لمنطقة عزبة النخل، بأعمال تطهير وصيانة لكافة خطوط الصرف الصحي بعزبة النخل بالمرج، كإجراء احترازي لمنع تكرار حدوث مشكلة بالصرف الصحي بالمنطقة.

يذكر أن أعمال الربط الخاصة بالصرف الصحي لمنطقة عزبة النخل على المحطة الجديدة بشارع الفيروز، تجري على قدم وساق، لسرعة الانتهاء منها، حيث يعد هذا الربط طوق النجاة لأهالي عزبة النخل بالمرج، وحل جذري لمشكلة الصرف الصحي بالمنطقة.

ويؤدي اليوم الأحد نحو 653 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة 2020 موزعين على 3313 لجنة على مستوى الجمهورية، ويشارك في الامتحانات هذا العام 168 ألف مراقب وملاحظ، ويتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة في 49 كنترولا، ويشارك في أعمال تصحيح الامتحانات 33434 مصححا.

وتأتي امتحانات الثانوية العامة 2020 مختلفة عن سابقاتها بسبب انعقادها في ظل جائحة كورونا، واتخذت وزارة التربية والتعليم مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية؛ فأعلنت الوزارة الاستعانة بنحو 17 ألف جهاز لقياس درجات الحرارة للطلاب والمعلمين في اللجان بجانب توفير 33 مليون كمامة للطلاب والمعلمين والعمال وكافة المشاركين في أعمال الامتحانات، و7 ملايين جوانتي، و6 آلاف عبوة مطهر، وجعلت 14 طالبا فقط داخل اللجنة الفرعية لتوفير مسافات آمنة بين الطلاب.

وتشمل الإجراءات الاحترازية منع أولياء الأمور من التواجد مع الطلاب قبل أو بعد الامتحان ويمنع تواجدهم أمام اللجان خوفا من انتشار فيروس كورونا.

كذلك يمنع تجمهر الطلاب داخل اللجنة أو خارجها أو التجمهر قبل أو بعد الامتحان.