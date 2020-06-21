شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر»: امتحان اللغة العربية لـ«3 ثانوي» جاء في مستوى الطالب المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي 2020 جاء في مستوي الطالب المتوسط، مشيرة إلى أنه لم يشهد أي صعوبة في الأسئلة باستثناء بعض النقاط التي تحتاج إلى تركيز.

وأضافت «أحمد» في تصريحات صحفية، الأحد، أن اتحاد أمهات مصر لم يتلق شكاوى من قبل الطلاب وأولياء أمورهم حول مستوى الامتحان، وكان كل تركيزهم على الاستعدادات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن هناك شكاوي من تأخر فتح بعض اللجان في التاسعة صباحًا بدلًا من الثامنة صباحًا، الأمر الذي أدى لتكدس الطلاب وأولياء أمورهم أمام اللجان.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن توفير جميع مواد التعقيم للطلاب داخل المدارس لحماية الطلاب والحفاظ على سلامتهم، حيث يؤدي 652 ألف و289 طالب وطالبة، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور بعدم التكدس أمام اللجان حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، معلنة عن أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوى خاصة بالامتحانات وهي (27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628).

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