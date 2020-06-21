شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم الإسكندرية» يرد على مزاعم رئاسته لجنة امتحان للثانوية العامة في وجود ابنته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، الأحد، بيانًا رسميًا الأحد للرد على منشور تضمن اتهامات تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» برئاسته لجنة امتحانات الشهادة الثانوية العامة رغم وجود ابنة له في الصف الثالث الثانوي وهو ما يعتبر مخالف للوائح والقانون.

وذكرت المديرية في بيانها، أن وكيل الوزارة لم يشارك بأي أعمال خاصة بجميع أعمال امتحانات الثانوية العامة، وأن المسؤول عن أعمال امتحانات الثانوية العامة كلا من رأفت عبدالله مدير عام الشؤون التنفيذية رئيس غرفة امتحانات الثانوية العامة وهالة كمال مدير عام التعليم العام في الإسكندرية .

وأوضح وكيل الوزارة، أنه قدم اعتذار رسمي عن أعمال امتحانات الثانوية العامة في شهر يناير الماضي، وأنه لم يشارك في أي أعمال بامتحانات الثانوية العامة تحول دونها الموانع.

كان رواد «فيسبوك» تداولوا منشورا يتهم «الديب» برئاسته لجنة الامتحانات رغم أن لديه ابنة تدعى رحمة يوسف فؤاد يوسف عبدالحميد الديب، والمقيدة بالصف الثالث الثانوى بمدرسة مصطفى النجار الرسمية لغات ورقم جلوسها 377948 بلجنة رقم 1094 ومقرها مدرسة مصطفى النجار الرسمية لغات بالمخالفة للقانون ولم يتقدم بالاعتذار إلى وزير التربية والتعليم .