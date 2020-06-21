شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال 365 مريضًا من المستفيدين من مبادرة الأمراض المزمنة بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المراكز الطبية والواحدات الصحية والعيادات المتنقلة بالقليوبية، الأحد، أعمال المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة لدعم أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم.

وتابع المحافظ عبدالحميد الهجان، المراكز الطبية ببنها وطوخ وعثمان بحي غرب شبرا الخيمة، رافقه الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، والدكتور نجلاء مهدي، مدير الرعاية الأساسية.

وأكد المحافظ أن المبادرة الرئاسية هدفها دعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم، ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية وبعض المستشفيات، بالإضافة إلى القوافل العلاجية التي تم إطلاقها بالمحافظة.

وجرى التعاقد مع عدد من مراكز الأشعة والتحاليل القريبة من أماكن المتابعة والعلاج تيسيرًا على أصحاب الأمراض المزمنة، وتم توفير أطقم طبية وإدارية للكشف والمتابعة وتجديد أو إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وصرف العلاج لمدة 3 أشهر مقبلة.

وأعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، أن المراكز الطبية والعيادات المتنقلة استقبلت خلال اليومين الماضيين 365 مريضًا وتم صرف العلاج لهم منهم 120 قرار جديد و185 تجديد.

وأكدت مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة أنه تم تخصيص ممرات آمنة للدخول والخروج بالمراكز الطبية لمنع الاختلاط بين المرضى واتباع أساليب مكافحة العدوى.

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