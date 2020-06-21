شكرا لقرائتكم خبر عن عزل رئيس لجنة بالثانوية العامة للاشتباه في إصابته بـ«كورونا» في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب رئيس لجنة إمتحانات الثانوية العامة بالمدرسة الإعدادية الجديدة للبنات بإدارة طهطا التعليمية بحالة إعياء وإرتفاع في درجة الحرارة، وتم نقله إلى العزل بمستشفى طهطا العام كحالة اشتباه إصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت مصادر بغرفة عمليات متابعة الإمتحانات بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن رئيس اللجنة المذكور من محافظة قنا، وتم انتدابه رئيس لجنة امتحانات بالشهادة الثانوية العامة بمدينة طهطا، وأنه حضر إلى مقر اللجنة مساء الخميس الماضي، وشعر اليوم بحالة إعياء وارتفاع في درجة الحرارة، وتم على الفور إخطار المحافظة ومديرية الصحة والأجهزة الأمنية، وتم التعامل مع الحالة كاشتباه إصابة بفيروس «كورونا»، ونقله بالإسعاف إلى العزل بمستشفى طهطا العام وسط إجراءات أمنية وطبية مشددة، لافته إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية بتطهير وتعقيم مقر استراحة المذكور، وتطهير وتعقيم مقر لجنة الإمتحانات التي يشرف عليها، وعمل تقصي للمخالطين له منذ لحظة حضوره لتسلم عمله وحتى ظهور أعراض الإصابة، وإخطار الجهات المعنية باستبداله برئيس لجنة آخر لمباشرة مهامه.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت جميع مواد التعقيم للطلاب داخل المدارس لحماية أبنائنا الطلاب والحفاظ على سلامتهم.

ويؤدي 652 ألف و289 طالب/طالبة، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور بعدم التكدس أمام اللجان حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

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وأعلنت الوزارة أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوي خاصة بالامتحانات وهي كالتالي: 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.