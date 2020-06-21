شكرا لقرائتكم خبر عن «المستشفيات التعليمية»: أجرينا ٢٠٠٠ جلسة غسيل كلوي لمرضى كورونا بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مستمرة في أداء رسالتها السامية تجاه أبناء الوطن، وتحمل مسؤوليتها في هذا الظرف العصيب، مشيرا إلى أن الفرق الطبية من أطباء وكيميائيين وتمريض وفنيين تعمل بكل طاقتها وتواصل الليل بالنهار لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع مرضى جائحة كورونا على الوجه الأكمل حتى يكتمل تعافيهم.

وقال «فوزى»، إن مستشفيات الهيئة لاتدخر جهدا في أداء التدخلات الطبية اللازمة والعاجلة لمرضى جائحة كورونا، حيث أجرت مستشفيات الهيئة، خلال الفترة الماضية، 1824 جلسة غسيل كلوي لمرضى كورونا بالمجان.

وأوضح رئيس الهيئة أنه «تم إجراء جميع هذه الجلسات لمرضى كورونا بالمجان، وأن أغلب هؤلاء المرضى الذين تم إجراء جلسات الغسيل الكلوي لم يكونوا من المرضى الذين يقومون بالغسيل بصفة مستمرة بمستشفيات الهيئة أو محتجزين بها لكننا كنا نقبل كافة التحويلات حرصا على حياة المرضى، حيث كان أغلب هؤلاء المرضى يحتاج تدخل عاجل ورعاية مركزة وهو ما تم توفيره لهم حتى تعافى الكثيرين بفضل الله من الفيروس وعادوا لإجراء جلسات الغسيل الكلوي الخاصة بهم بأماكنهم المعتادة من قبل».

وأضاف أن مستشفى أحمد ماهر التعليمي تأتى في مقدمة المستشفيات التي تم إجراء جلسات الغسيل الكلوي بها، حيث تم إجراء 1191 جلسة غسيل كلوي بها، تليها مستشفى الساحل التعليمي حيث تم إجراء 394 جلسة غسيل كلوي بها، ثم مستشفى حميات إمبابة التي أجرت 155 جلسة غسيل كلوي لمرضى كورونا، ثم مستشفى دمنهور التعليمي حيث تم إجراء 26 جلسة غسيل كلوي بها، ثم مستشفيات شبين الكوم التعليمي وبنها التعليمي حيث تم إجراء 25 جلسة غسيل كلوي بكل منهم، ثم مستشفيات سوهاج التعليمي وقفط التعليمي حيث تم إجراء عدد 4 جلسات غسيل كلوي بكل منهم، وذلك بإجمالي 2000 جلسة غسيل كلوي تقريبا بمستشفيات الهيئة خلال الفترة الماضية جميعها بالمجان.