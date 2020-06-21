شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس قداس ذكرى الأربعين لأسقف وداي النطرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأحد، القداس الإلهي بمناسبة ذكرى الأربعين للأنبا رويس، الأسقف العام بوداي النطرون، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومراعاة التباعد الاجتماعي ومسافة أمان بين المصلين.

وشارك البابا في الصلاة، الأنبا دانيال، أسقف المعادي، وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، وأسقفية الخدمات، كما حضر عدد من أفراد أسرة الأنبا رويس.

وقال البابا تواضروس إن «الإيمان في القلب، ولا نستطيع أن نراه، والإيمان ليس بالكلام ولكن بالعمل»، مشيرًا إلى أن «هناك مرض يصيب الجسد ومرض يصيب الروح، والسيد المسيح قدم مرض الخطية أولًا لأنه الأصل في المرض، وبعد ذلك قال له»قُمْ وَاحْمِلْ سَرِيرَكَ وَاذْهَبْ إِلَى بَيْتِكَ«.