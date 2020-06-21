شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم الأول من امتحانات الثانوية بالبحر الأحمر: «غياب وتأجيل ٣٤ طالبًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المسؤولون بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر إن ٣٤ طالب وطالبة لم يؤدوا الامتحان في اليوم الاول في امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، مشيرين إلى أن ٤ طلاب تقدموا بطلبات لتأجيل الامتحانات، و٣٠ طالبًا غابوا عن لجان الامتحانات.

كان رئيس لجنة امتحانات مدرسة الثورة بمدينة القصير بالبحر الاحمر قد قرر عزل إحدى الطالبات في لجنة مخصصة لأداء الامتحان منفردة بعيدًا عن لجنتها الأصلية، لارتفاع درجة حرارتها لـ.5٣٨ درجة، تحسبًا لوجود اشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، طبقًا للتعليمات الواردة في مثل هذه الحالات، وتم إخطار غرفة عمليات متابعة الامتحانات.

وأكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن الطالبة أدت الامتحان بلجنة العزل الطبي بالمدرسة تحت الرعاية الطبية من الفريق الطبي الموجود بالمدرسة.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن توفير جميع مواد التعقيم للطلاب داخل المدارس لحماية الطلاب والحفاظ على سلامتهم، حيث يؤدي 652 ألف و289 طالب وطالبة، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور بعدم التكدس أمام اللجان حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، معلنة عن أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوى خاصة بالامتحانات وهي (27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628).

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