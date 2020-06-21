شكرا لقرائتكم خبر عن «انخفاض درجات الحرارة 5 درجات».. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس الـ3 أيام المقبلة، حيث سنشهد انخفاض بدرجات الحرارة بمعدل 4- 5 درجات، بعدما شهدت البلاد طقس شديد الحرارة، اليوم الأحد.

وعن طقس غدًا الاثنين، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية وبعض مناطق من جنوب البلاد.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد حتى القاهرة يتأثر بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى، فتكون على القاهرة والوجه البحري (75 – 30)، السواحل الشمالية (80– 40)، شمال الصعيد (45– 20)، وجنوب الصعيد (30 – 15).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «36 – 22»، الإسكندرية «29 – 20»، قنا «43- 28»، الأقصر «44– 27»، أسوان «44 – 29».

أما بعد غدً الثلاثاء، فيسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد، نشطة على وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «35 – 21»، الوجه البحرى «34 – 21»، السواحل الشمالية الغربية «27 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «28– 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «40 – 28»، شمال الصعيد «40 – 27»، جنوب الصعيد «43 – 32» درجة مئوية.

أما الأربعاء المقبل، فيسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى، نشطة على شمال وجنوب الصعيد، ومثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون: القاهرة الكبرى «35 – 21»، الوجه البحرى «34 – 21»، السواحل الشمالية الغربية «27 – 22»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «28– 23»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «37 – 26»، شمال الصعيد «38 – 26»، جنوب الصعيد «43 – 30» درجة مئوية.