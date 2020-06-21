شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي حقوق الانسان» يشيد بتعديلات مجلس النواب لقانون الأمراض المعدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقيام مجلس النواب بتعديل قانون الأمراض المعدية ليتوافق مع التحديات الراهنة جراء تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).

وقال «فائق»، في تصريحات صحفية، الأحد، إن ذلك التعديل قد حرص على تحقيق التوازن بين منع انتشار العدوى من جهة واحترام كرامة المتوفي والتقاليد الدينية والاجتماعية من جهة أخرى.

وأثنى «فائق»، على استحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو طقوس الدفن، متمنيًا أن تكلل تلك التعديلات بالارتقاء في السلوكيات المجتمعية تجاه المرضى والمتوفين.