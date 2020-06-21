شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة شبابية تنقل طلاب الثانوية العامة مجانًا.. وتوزع عليهم الهدايا ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وفرت لجنة إدارة الأزمات بقرية دجوي التابعة لمدينة بنها، الأحد، وسائل نقل مجانية لطلاب الثانوية العامة من القرية وإلى لجنة الامتحان بقرية طحلة، بالإضافة إلى توزيع الهدايا عليهم لدعمهم وتشجيعهم ورفع روحهم المعنوية.

وقام شباب المبادرة بتوزيع الكمامات مجانًا على الطلاب لمساعدتهم في اتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما أعلنت عنها الحكومة.

وأشار محمد العزاوي، منسق المبادرة وصاحب فكرة اللجنة، إلى أن أهالي القرية شكلو لجنة شعبية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس بالقرية ومساعدة الحالات المصابة وأسرهم ونشر الوعي بين المواطنين في ظل ظهور إصابات بالفيروس بالقرية والقرى المجاورة.

وأضاف العزاوي أن اللجنة استطاعت بالجهود الذاتية توفير أجهزة للتنفس الصناعي وقياس الضغط والسكر وقياس درجة الحرارة بالمجان تحت رعاية الدكتور محمود رجب، عضو المبادرة.

ويؤدي 653 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة 2020، يشرف عليهم 168 ألف مراقب وملاحظ في امتحانات الثانوية العامة بداخل 3313 لجنة سير امتحان (اللجان العامة وداخل كل لجنة عامة لجان فرعية) و56591 لجنة فرعية و49 كنترولا لامتحانات الثانوية العامة و33434 مصححا لامتحانات الثانوية العامة.

وتم توزيع 17 ألف جهاز لقياس درجات الحرارة في اللجان و33 مليون كمامة للطلاب والمعلمين والعمال وكافة المشاركين في أعمال الامتحانات 7 ملايين جوانتي، و6 آلاف عبوة مطهر، ويوجد 14 طالبًا فقط داخل اللجنة الفرعية (يقصد بها الفصل الذي يؤدي فيه الطلاب الامتحان).

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لجنة شبابية تنقل طلاب الثانوية العامة مجانا وتوزع عليهم الهدايا ببنها

لجنة شبابية تنقل طلاب الثانوية العامة مجانا وتوزع عليهم الهدايا ببنها

لجنة شبابية تنقل طلاب الثانوية العامة مجانا وتوزع عليهم الهدايا ببنها