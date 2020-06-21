شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف لأولياء أمور أمام لجان الثانوية: «التجمع ده غلط.. البسوا الكمامات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، لجان امتحانات الثانوية العامة.

واستوقف أولياء أمور مدرسة الحديثة بنات، المحافظ، قائلين: «يا سيادة المحافظ لنا شكوى كأولياء أمور لماذا لا يتم دخول أولادنا مباشرة إلى اللجان عقب إجراء الإجراءات الاحترازية، فرد المحافظ: «أن الدولة اتخذت إجراءات إحترازية لسلامة الطلاب، ومنع التكدس أمام اللجان، وأثناء الدخول التعقيم واستلام المهمات الوقائية من جوانتي وماسك وواقي أحذية، بجانب أن الطلاب جميعهم معهم موبايلاتهم الشخصية وهذا ممنوع، ونقوم بوضع أرقام على كل محمول حتى يتمكن الطالب من الحصول عليه عقب إنتهاء اللجنة، متابعًا لو نفذنا ما طلبتموه وتأخر دخول الطلاب لجنة الامتحان ماذا سيكون ردكم؟ فالطبيعي نطبق الاجراءات الاحترازية التي اتخذناها بعض الوقت».

وأضاف: «إطمئنوا نحن جمعيًا نعمل لصالح الطالب»، مداعبًا ولية أمر قائلا «فين الكمامة يا فندم.. ليه مش لابسة الماسك»، وتابع: «التجمع بتعكم ده غلط».

وقال المحافظ إننا نعمل لصالح ولي الأمر أيضًا، وعندما طلبتم مني أن استمع إلى شكواكم وقفت معاكم في الشمس، قائلا لها «مافيش منديل في شنطتك.. حد منكم يعطيني منديلا، فقدمه أحد أولياء الأمور له وقال «دى هدية منى يا فندم».

وإطمئن محافظ بني سويف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل عدد لجان المحافظة ومنها لجنة مدرسة الشهيد محمد عصام سرور، بمدينة بني سويف، متابعًا بوابات التعقيم، وأصر على تجربتها أمام أولياء الأمور، الذين صفقوا للمحافظ.

وتابع المحافظ استلام الطلاب للمهمات الوقائية وإنتظام دخول اللجان ورافقه سهام يوسف، وكيل وزارة التعليم، ومعتز حسن مدير إدارة بنى سويف التعليمية.

وتفقد الدكتور محمد هاني، غنيم محافظ بني سويف، عددًا من لجان امتحانات الثانوية العامة، والتي بدأت صباح الأحد، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة الامتحانات التي بدأت اليوم بمادة اللغة العربية، حيث يؤدي الامتحان 19 ألف و812 طالبًا وطالبة في 52 لجنة، وذلك بحضور اللواء هشام شادي، السكرتير العام، والأستاذة سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ سيد عبداللطيف رئيس الادراة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية واللواء محمود ضياء رئيس المدينة

واطمأن المحافظ بنفسه على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المنفذة والتي شملت تنظيم عملية الدخول والخروج، حيث يتم دخول الطلاب عن طريق بوابات التعقيم، وتسليم كل طالب المستلزمات الوقائية اللازمة، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم، بجانب واقي الوجه، وواقي الحذاء، حيث تم توفير 3 أجهزة لكل لجنة للمساعدة في ارتداء واقي الحذاء للطلاب مرورًا بالكشف عن حرارة كل طالب من خلال الكواشف، ثم دخوله اللجنة وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالعدد المحدد 14 طالب داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

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وتابع محافظ بني سويف من خلال غرفة العمليات سير المنظومة في اللجان، واتصال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بغرفة عمليات الوزارة، حيث تواصل مع الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، مؤكدا على أن منظومة عمل الامتحانات تسير بشكل منتظم، وبدوره تقدم نائب الوزير بالشكر للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على اهتمامه الكبير ومتابعته المستمرة، التي ساهمت حتى الآن في انتظام الامتحانات بالشكل المطلوب، معربا عن شكره لمنظومة العمل بمديرية تعليم بني سويف.

وحرص محافظ بني سويف على تبادل الحديث مع بعض أولياء الأمور في محيط اللجان، مستمعًا لهم لبعض مقترحاتهم بشأن الامتحانات، حيث طمأنهم على أولادهم، وأنه تم تنفيذ كافة الاجراءات اللازمة لوقاية أبنائهم، وتوفير كافة التسهيلات والراحة لهم، قائلا لهم «أبناؤكم هما أولادنا، وهما في عنينا».

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات بمحيط مقرات لجان الامتحانات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مع المتابعة المستمرة طوال الامتحانات لضمان نظافة محيط اللجان بشكل دائم، مع التواصل الدائم مع غرفة عمليات المديرية للتعامل مع أية مستجدات.