شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في أول أيامها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، لجان مدينة العبور، صباح الأحد، في أول أيام انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحان مادة الفقه.

وحرص وكيل الأزهر على تفقد الإجراءات الوقائية داخل اللجان وخارجها، ووجه بعض النصائح للطلاب خاصة بإجراءات الوقاية، مبينًا أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجه بالاستجابة لكل مطالب الطلاب المشروعة، حرصًا على تذليل المصاعب أمامهم.

من جانبهم توجه الطلاب بالشكر والتقدير لشيخ الأزهر على سرعة استجابته لتنفيذ مطالبهم وحرصه على حياتهم ومستقبلهم، مبينين أن سبل الوقاية والرعاية الصحية على أعلى مستوى، باعثين رسالة اطمئنان لزملائهم الذين لم يمتحنوا: اطمئنوا فحياتكم في أيد أمينة حارصة على حياتكم ومستقبلكم.

وكيل الأزهر يتفقد لجان الثانوية الأزهرية‎

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019-2020 من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى12 طالبًا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام: 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

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