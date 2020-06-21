شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوي يطمئن من المحافظين على توفير سبل الراحة لطلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية منذ صباح الأحد، مع عدد من المحافظين للتأكد من اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية الطلاب والمعلمين وتوفير سبل الراحة والأمان للجميع، في إطار التنسيق بين الوزارات المعنية بالحكومة لمتابعة الإستعدادات الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة والتى انطلقت اليوم.

وشدد شعراوي على أهمية تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الإمتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وطالب الوزير من المحافظين بالتنبية على الأجهزة التنفيذية بالمرور الدورى على اللجان على مدار أيام الامتحانات للتأكد من اتخاذ كافة التجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة والتأكد من نظافة اللجان من الداخل والمحيط الخارجي لها .

وأكد شعراوى على أهمية توافر كافة وسائل الحماية المدنية بالتنسيق مع مديريات الأمن وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة، مشددا على قيادات الإدارة المحلية بعدم السماح بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان وتقديم الدعم اللوجيستى لمديريات التربية والتعليم في أعمال تطهير وتعقيم مقار اللجان عقب كل امتحان مع ضرورة استمرار عمليات التطهير والتعقيم التي تتم للمدارس التي ستقام بها لجان الإمتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع التأكد من توافر المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياه الموجودة داخل المقار وكذا بوابات التعقيم والكمامات والأقنعة الواقية .

ووجه شعراوي، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة الموقف بالمحافظات على مدار اليوم حتى إنتهاء الإمتحانات والتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات لسرعة إتخاذ الاجراءات اللازمة في حال وجود أي طوارئ .

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت جميع مواد التعقيم للطلاب داخل المدارس لحماية أبنائنا الطلاب والحفاظ على سلامتهم، ويؤدي 652 ألف و289 طالب/طالبة، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب، وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور بعدم التكدس أمام اللجان حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

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وأعلنت الوزارة أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوي خاصة بالامتحانات وهي كالتالي: 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.