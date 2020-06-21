شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: حديث السيسي عن الأمن القومي أسعد كل المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس خلال تفقده المنطقة الغربية العسكرية، قائلاً:«حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن الأمن القومى المصرى والعربى وجاهزية الجيش المصري أسعد كل المصريين وعبر عنهم بصدق وعزة وشرف وحكمة وإباء»

وأضاف جمعة: «ما لا يعرفه الآخرون عن الجيش المصري أن قواتنا المسلحة الباسلة ليست الجيش المصري وحده بل هي مائة مليون كلهم إمداد وخطوط خلفية لهذا الجيش».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد أمس أن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة، ولكنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن، وجاءت تصريحات الرئيس خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية .