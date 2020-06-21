شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع سير انتظام امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، بدء إمتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، في أول يوم لها للاطمئنان على سير الإمتحانات وانتظامها دون أية عقبات أو مشكلات.

جاء ذلك خلال زيارته لغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، والتي تم تشكيلها لمتابعة سير عملية إمتحانات شهادة الثانوية العامة، بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، ورمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، وأعضاء الغرفة لتذليل أي عقبات قد تواجه سير عملية الإمتحانات، والتعامل الفوري مع أي حالات إشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد لاتخاذ اللازم طبيًا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وقال المحافظ إنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتأمين الإمتحانات بجميع المدارس، بمراكز وقرى المحافظة، وتم وضع إستعدادات لكل الإحتمالات التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الإمتحانات بشكل طبيعى، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بالتعاون والتنسيق من أجل توفير الأجواء المناسبة لنجاح العملية الإمتحانية، ورصد أية مشاكل قد تحدث مع توجيه رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لتأمين الكهرباء دون إنقطاع وتذليل أي عقبات طوال فترة الإمتحانات وحل كافة المعوقات الطارئة.

وإطمأن المحافظ على تمركز سيارات الإسعاف أمام المدارس لمواجهة أي ظرف طارئ، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب إذا تتطلب الأمر.

من جانبه، أوضح رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير إمتحانات الثانوية العامة، وعلى تواصل دائم مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز، لمتابعة أعمال الإمتحان واتخاذ اللازم في حال حدوث أي مشكلة والعمل على حلها فورا، مؤكدًا أن الغرفة على تتلقي تقريراً دوريًا من المدارس والغرف الفرعية بالإدارات عن أعمال الإمتحانات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت جميع مواد التعقيم للطلاب داخل المدارس لحماية أبنائنا الطلاب والحفاظ علي سلامتهم.

ويؤدي 652 ألف و289 طالب/طالبة، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

Advertisements

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور بعدم التكدس أمام اللجان حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأعلنت الوزارة أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوي خاصة بالامتحانات وهي كالتالي: 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.