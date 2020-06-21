التنمية المحلية: إنشاء مشروعات خدمية بتكلفة 157 مليار جنيه خلال 6 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التنمية المحلية، أن إجمالى ما تم إنفاقه على المشروعات مبلغ وقدره 157مليار جنيه استفاد منها حوالى 90 مليون مواطن، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2020 وهى فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى.





ففى مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مطلع عام 201، أوضحت الوارة أنه يتم تنفيذ المبادرة على مرحلتين، الأولى خلال العام المالى 2019/2020 وتستكمل مشروعاتها قبل نهاية عام 2020 وتستهدف 143 قرية ، والثانية تبدأ فى العام المالى 2020/2021 وتستكمل مشروعاتها قبل 30 يونيه 2020 وتستهدف الوصول إلى 276 قرية.

وتهدف المبادرة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين فى القرى المستهدفة من خلال تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والإجتماعية والصحية والتعليمية، وتوفير فرص عمل ورفع المستوى المعيشى للفئات والأسر الأولى بالرعاية داخل القرى المستهدفة، ويستفيد منها حتى يونيه 2021 حوالى 3,3 مليون مواطن يمثلون حوالى 800 ألف أسرة معظمهم فى صعيد مصر "7 محافظات" وهى "أسيوط ، سوهاج ، قنا ، أسوان ، المنيا ، الأقصر ، الوادى الجديد" إضافة إلى 4 محافظات بالوجه البحرى والحدود وهى "مطروح ، البحيرة ، الدقهلية ، القليوبية"، ويستفيد من المبادرة فى المرحلة الأولى حوالى 1,9 مليون مواطن .

وأوضحت الوزارة أنه تم يجرى تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة باجمالى استثمارات 3,5 مليار جنيه حتى 30 ديسمبر 2020 موزعة كالتالى :-

● 1.9 مليار جنيه استثمارات إضافية تدار من خلال وزارة التنمية المحلية

● 288 مليون جنيه مساهمة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى قنا وسوهاج

● 568 مليون جنيه استثمارات مدرجة بخطط المحافظات والهيئات المركزية المختلفة فى العام المالى 2019/2020 .

● 583 مليون جنيه استثمارات من الباب الرابع تدار من خلال وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية وتستهدف الفئات الازلى بالرعاية داخل القرى

● 212 مليون جنيه فى صورة قروض صغيرة ومتناهية الصغر وفرص تدريب حرفى ومهنى ومحو أمية .

- حتى يونيه 2020 تم إنفاق 2.4 مليار جنيه من التمويل المستهدف إنفاقه حتى 30/12/2020 بنسبة 68.5% من إجمالى الإنفاق المخطط موزعة كالتالى :-

● 1.2 مليار جنيه من التمويل الإضافى المخصص لوزارة التنمية المحلية





● 686 مليون جنيه من التمويل المدرج فى خطط الهيئات والمحافظات والوزارات بما فى ذلك مساهمة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

● 390 مليون جنيه من استثمارات وزارة التضامن الاجتماعى

● 184 مليون جنيه من جهات الإقراض الميسر والتدريب ومحو الأمية .

عدد المشروعات والتدخلات التى يجرى تنفيذها خلال المرحلة الأولى حتى 30/12/2020 تبلغ 607 مشروع استثمارى ، 72 ألف تدخل مع الفئات الأولى بالرعاية

حتى يونيه 2020 تم نهو 478 مشروع استثمارى تشمل مشروعات صرف صحى ، مياه شرب ، رصف طرق ، إنارة عامة ، مدار، وسيتم إنهاء باقى المشروعات قبل نهاية 2020، كما تم نهو 42 ألف تدخل من ندخلات الرعاية الاجتماعية والدعم الاقتصادى

ويستفيد من المبادرة فى المرحلة الأولى 1.9 مليون مواطن مصرى فى حوالى 400 ألف أسرة.

وبلغ عدد فرص العمل المؤقتة التى خلقتها المبادرة خلال مراحل إنشاء المشروعات تبلغ 280 ألف فرصة عمل مؤقتة، بينما فرص العمل الدائمة من خلال القروض والتدريب حوالى 20 الف فرصة عمل.

وتعاونت الوزارة مع برنامج الغذاء العالمى فى تقديم مساعدات نقدية لحوالى 10 الف متضرر من آثار كورونا بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظات سوهاج وأسيوط وقنا خلال شهرى مايو ويونيه 2020 .





وحول البرنامج القومى لتطوير وتنمية القرى المصرية، أكدت الوزارة أنه تم صرف مبلغ 10.5 مليار جنيه تمويل ذاتى وخزانة عامة للدولة ومنح داخلية وخارجية لتنفيذ عدد 2291 مشروع لتلبية إحتياجات المواطنين من أبناء القرى إستفاد حوالى 13 مليون مواطن بعدد 650 قرية بإجمالى عدد 1684 مشروع.

و450 مليون جنيه لإقامة 100 وحدة صحية و 750 مليون جنيه لتنفيذ 150 مدرسة و1.5 مليار جنيه لتنفيذ 200 مشروع مياه شرب و750 مليون جنيه لإقامة 125 مشروع تحسين بيئة "تغطية مصارف ومعدات نظافة" و 3.8 مليار جنيه لتنفيذ 1000 مشروع رصف طرق وكبارى و1.4 مليار جنيه لتنفيذ 500 مشروع كهرباء و1.5 مليار جنيه لتنفيذ 141 مشروع صرف صحى و250 مليون جنيه لتنفيذ 75 مشروع رفع كفاءة مقرات وحدات محلية .

تنمية الصعيد

فيما أسفر برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر "قنا – سوهاج" تمويل عدد من المشروعات خلال المرحلة الأولى وحتى العام المالى 2019/2020 بلغت حوالى 2575 مشروع بالمحافظتين، موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق ولنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية.

وأشاد البنك الدولى فى بعثته الأخيرة بارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات والتى بلغت 5 مليون مواطن من إجمالى 8 مليون مواطن بالمحافظتين، وأشار الى تراجع معدل الفقر بكل منهما، وتصدرت محافظتى أسيوط والمنيا المؤشرات التقديرية الأخيرة لقياس الفقر.

ويسعى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر سواءً بالمرحلة الأولى أو الامتداد الجغرافى الى دعم المحافظات لتكون أكثر جذباً للاستثمار والقطاع الخاص والتنمية المحلية الشاملة وتعزيز الميزة التنافسية بكل محافظة من المحافظات المستهدفة، ومنها ما يلي:

منظومة المخلفات الصلبة الجديدة

وفيما يتعلق بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة تتابع وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع بعض الوزارات الآخرى تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بإنفاذ خطة تفعيل منظومة النظافة الجديدة بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيه لمدة 4 سنوات (2019/2020) تم تطوير البنية التحتية باجمالى تكلفة 8.522 مليار جنيه، ويتم رفع التراكمات بواسطة الهيئة العربية للتصنيع من 62 موقع خلال عامين (2019 – 2021) باجمالى تكلفة 790.2 مليون جنيه،فى المرحلة الأولى (2019 – 2020) يتم رفع التراكمات من 39 مواقعبتكلفة 34.3 مليون جنيه لاجمالى كمية مخلفات 512 الف طن.تم الانتهاء من رفع 402 الف طن بنسبة انجاز 83 %بالإضافة إلى قيام المحافظات برفع 28 مليون طن مخلفات.





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كما تم التخلص من نحو 33 مليون طن من التراكمات التاريخية، وإنشاء خلايا دفن صحي:يتم إنشاء 52 خلية دفن صحى بواسطة الهيئة العربية للتصنيع خلال عامين (2019 – 2021) باجمالى تكلفة 1246 مليون جنيه، فى المرحلة الأولى (2019 – 2020) يتم إنشاء 27 خلية دفن صحى فى 18 محافظة بتكلفة 784 مليون جنيهتم البدء فى اعمال الإنشاءات لعدد 10 خلايا وجارى الانتهاء من باقى الخلايا وذلك فى البرنامج الأول، فيما يتم تمويل تكاليف التشغيل باجمالى تكلفة 3.4 مليار جنيه سنوياً يزيد هذا المبلغ سنويا وفقا لمعدلات الجمع والتخلص الى أن يستقر عام 2023 عند 6.8 مليار جنيه بالبرنامج الثانى.

رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أنه تم صرف 32 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقطاعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافى الحوادث، كما تم إقامة 7000 مشروع رصف ورفع كفاءة طرق محلية و 15000 كيلو متر تم رصفها ورفع كفاءتها و75 كوبرى لعبور المشاة و15 نفق لعبور المشاة و32 كوبرى لعبور السيارات ونفق للسيارات .

النقل العام

فيما تم صرف مبلغ 5.5مليار جنيه لرفع كفاءة وتطوير منظومة النقل العام بالقاهرة الكبرى والإسكندرية لنقل 2 مليون مواطن يوميًا، وتم شراء 1800 أتوبيس جديد و رفع كفاءة وتطوير 156 قطار ترام مفصلى و 182 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى وشراء 7 أتوبيس كهربائى وتطوير ورفع كفاءة وعمرات لـ1500 أتوبيس.

النظافة والتجميل وتغطية الترع والمصارف

كما تم صرف مبلغ 13مليار جنيه لبرنامج النظافة واتجميل وتغطية المجارى المائية بالقرى والمدن بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين شملت الاعمال شراء عدد 450 معدة نظافة جديدة وصيانة 3809 معدة قديمة ورفع 150 مليون طن تراكمات وتغطية حوالى 15 كيلو متر مجارى مائية (ترع ومصارف ) داخل الكتلة السكنية وتجميل مدخل عدد 70 مدينة وحى وعدد 450 قرية استفاد منها حوالى 7 مليون مواطن

وصرف 350 مليون جنيه للبدء فى تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات لعدد 147 مجزر على ثلاث مراحل حيث تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى بتطوير عدد 30 مجزر، وتنفيذ المنطقة اللوجستية والحجر الصحى بمحافظة دمياط بتكلفة قدرها 160 مليون جنيه وذلك بهدف الحافظ على البيئة وتوفير منتجات صحية آمنة وتعظيم القيمة المضافة وزيادة موارد المحافظات وفرص العمل .

تحسين خدمات الكهرباء والإنارة

وأوضحت الوزارة أنه تم صرف 2.4 مليار جنيه لبرنامج لتوفير الطاقة الكهربائية المستخدمة فى إنارة الشوارع والطرق حيث تم توريد وتركيب 2.621 مليون كشاف موفر للطاقة اسهمت فى تحقيق وفر فى فاتورة استهلاك الشوارع قدره 6.5 مليار جنيه، استفاد منها حوالى 10 مليون مواطن، كما تم صرف مبلغ 15 مليار جنيه لتحسين خدمات الكهرباء والانارة بالمناطق المحرومة والمستجدة.

فيما تم صرف 5 مليار جنيه لبرنامج رفع كفاءة منظومة الامن والاطفاء والمرور وسيارات إنقاذ للكوارث الطبيعية، و7.5مليار جنيه لبرنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة والملحة شملت أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة وتأثيث مبانى ادارية وتوريد سيارات ومعدات وصيانة. استفاد منها حوالى 4 مليون مواطن.

وفيما يتعلق ببرنامج وصلات الصرف الصحى المنزلية، تم صرف 262 مليون جنيه لبرنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية حيث تم تنفيذ عدد (73 ألف ) وصلة منزلية بعدد 106 قرية لخدمة حوالى 500 ألف مواطن.

تفنين أوضاع الكنائس وملحقاتها

تم التنسيق مع المحافظات والأمانة الفنية للجنة وتم حصر الكنائس وملحقاتها الغير مرخصة والمطلوب تقنين أوضاعها وبلغ عددها (5404) مبنى غير مرخص تم معاينة ( 2700 كنيسة ) من خلال اللجان الفنية بالمحافظات ، وتم الموافقة على توفيق أوضاع ( 1638 كنيسة ومبنى ) بشرط استيفاء اشتراطات الحماية المدنية واستيداء حق الدولة للمبانى المقامة على أملاك الدولة.

توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة

وفيما يخص محور توفير عمل للشباب والمرأة بكافة المحافظات عبر برنامج التنمية المحلية والمجتمعية " مشروعك " وتمويل قروض لتوفير فرص عمل من صندوق التنمية المحلية بلغ إجمالى المبالغ التى تم توفيرها كقروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للمواطنين حوالى 14.34 مليار جنيه.

كما تم صرف مبلغ 140 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية لتوفير قروض ميسرة لتوفير فرص واقامة مشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة بفائدة لا تتعدى 6 % وفرت فرص عمل حوالى (20 ألف ) فرصة عمل .

فيما يتم تشجيع الاستثمار من خلال مبادرة شغلك فى قريتك: تم التنسيق مع المحافظات حيث تم توفير عدد 384 قطعة أرض تتراوح مساحتها من 1200 م2 إلى 4200 م2 بعدد 384 قرية وتم إجراء معاينات لبعضها من خلال إتحاد الصناعات المصرية .. جارى الإعداد لتوقيع بروتوكول مشترك بين وزارة التنمية المحلية واتحاد الصناعات المصرية للبدء فى تنفيذ المشروع بقرى المرحلة الاولى خلال الفترة المقبلة .

تشجيع الإستثمار

وأوضحت الوزارة أنه إقامة التجمعات الصناعية لتوفير فرص عمل : من المقرر أن يجرى خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2024 تنفيذ عدد 13 مجمع صناعى متكامل يحتوى على عدد 3619 وحدة صناعية صغيرة تتراوح مساحة الوحدة بين ( 100- 2000 م2) مكتملة المرافق والمبانى وطرحها للشباب الراغبين فى تنفيذ صناعات صغيرة لتوفير عدد 20 ألف فرصة عمل مستدامة و تم البدء فى تنفيذ هذه الوحدات وجارى نهو ترفيق عدد 6 تجمعات ، وجارى البدء فى ترفيق 7 تجمعات .

التقنين وإسترداد أملاك الدولة

وأكدت الوزارة أنه فيما يتعلق بملف التقنين وإسترداد أملاك الدولة، تم استرداد 3 مليون فدان من الأراضى الزراعية، و182 مليون م2 أراضى مبانى ، وتلقى 176184 طلب جاد، و184 ألف فدان بالأراضى الصحراوية، و4 مليون م2 أرض بناء، وبلغ عدد العقود 11939 .

فيما بلغ عدد طلبات التصالح فى مخالفات 330 ألف طلب تقدم لتصالح ، بإجمالى 104.2 مليون جنيه تم تحصيلها، بالإضافة إلى إزالة 750 ألف مخالفة مبانى و620 ألف حالة تعدى على الاراضى الزراعية ملك المواطنين على مساحة 35 ألف فدان ، و750 تعدى على مزلقانات السكة الحديد الأشد خطورة كما تم غلق 1500 معبر غير قانونى يسمح بمرور السيارات على خطوط السكة الحديد .

قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء

وأوضحت الوزارة أن قطاع التفيتش والمتابعة وتقييم الأداء شن بعض المأموريات الخاصة لفحص والتحرى عن عدد من الشكاوى الهامة والتى نتج عنها التوصية بنقل واستبعاد 28 من القيادات المحلية من المناصب التنفيذية وإحالة 516 من موظفى الادارات بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابة العامة والإدارية.

وفى إطار جهود قطاع التفتيش للحد من من الفساد وحل مشاكل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم على مستوى الجمهورية بلغ إجمالى عدد الشكاوى الواردة للقطاع حتى يونيو 2020 حوالى 2265 شكوى تم فحص وحل 2048 بنسبة تزيد عن 90% وجارى فحص باقى الشكاوى.

فيما تشرف الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتحت رعاية مجلس الوزراء على مشروع "إحياء مسار العائلة المقدسة"، حيث تم توجيه التمويل المطلوب وقيمته 41 مليون جنيه للمحافظات وفرتها الهيئة العامة للتنمية السياحية بتوجيه من السيد وزير السياحة والآثار، مما سيسهم من الانتهاء من كافة نقاط المسار بشكل متكامل، ويجرى حالياً اعداد المخطط الاستثمارى للمشروع واعداد البرامج السياحية وربط نقاط المسار بالمزارات السياحية القائمة بكل محافظة .

مبادرة صوتك مسموع وحل شكاوى المواطنين

أوضحت الوزارة أن مبادرة " صوتك مسموع " منذ إطلاقها فى نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى يونيو 2020 تلقت أكثر من 152 ألف رسالة منها 36 ألف شكوى وتم حل حوالى 95 % منها وجارى التواصل مع المحافظات لحل باقى الشكاوى .

- تتلقى الوزارة الشكاوى من المواطنين عبر مبادة صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة عن طريق رقم "الواتساب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكترونى [email protected]وذلك تيسيراً على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.

وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات

وفى إطار حرص الوزارة على إتخاذ إجراءات تنفيذية وجوهرية على الصعيد المؤسسى والتنفيذى فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على مستوى وحدات الإدارة المحلية بادرت الوزارة بإتخاذ عدد من الاجراءات منها إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالديوان العام للوزارة وتم إنشاء وحدات ممثلة فى 25 محافظة وجارى إنشاء الوحدة فى محافظتى القاهرة وشمال سيناء وتتبع هذه الوحدات المحافظين مباشرة .

كما تم إطلاق مبادرة " مصرية بلا أمية " للقضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم وتم محو أمية 10 آلاف سيدة ، وتنظيم مبادرة " معاً ضد المخدرات " فى محافظة القاهرة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان .

فيما قامت وحدات تكافؤ الفرص بإيقاف 257 حالة من حالات الزواج فى إطار الحد من ظاهرة زواج القاصرات كما تم التعامل مع عدد من حالات ختان الإناث والتسرب من التعليم ، وإعادة بناء 56 منزل بتكلفة 5.7 مليون جنيه بالمنيا ، وتم تدريب 537 شخص من ذوى القدرات الخاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتنفيذ 12 قافلة طبية للعلاج بالمجان بالقرى الآكثر فقراً .