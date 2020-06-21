شكرا لقرائتكم خبر عن انتهى اليوم الأول بنجاح.. مراسلو الخليج 365 يرصدون شهادات الطلاب بعد الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد مراسلو الخليج 365 بالمحافظات المختلفة، رد فعل الطلاب وأولياء الأمور على امتحان اللغة العربية، بعد انتهاء اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة.

وقدم الخليج 365 تغطية مباشرة وبث حى في لحظة انتهاء الامتحان في تمام الواحدة ظهرا وخروج الطلاب من اللجان.

وقال الزميل محمود طه حسين من أمام غرفة عمليات وزارة التعليم إن الأمور تسير بشكل مستقر طوال اليوم، وإن وزارة التعليم شكلت غرفة عمليات لمتابعة كافة اللجان على مستوى الجمهورية ولم يتم تسجيل أي حالة إصابات في اليوم الأول.





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وأكدت الزميلة أسماء بدر من محافظة الإسكندرية أن لجان المحافظة تسير بشكل جيد، وأن خروج الطلاب من اللجان كان بشكل منظم مثل عملية الدخول ولم تصدر أي شكاوى من الطلاب.

وكذلك أكد الزملاء، آية دعبس في محافظة الجيزة، وخالد كامل بمنطقة الهرم، ومحمود مقبول بمحافظة سوهاج، أن ردود فعل الطلاب على امتحان اللغة العربية جاء جيدا، ولم تكن هناك شكاوى من صعوبة الامتحان، وأكد الجميع على حسن تنظيم عملية الامتحانات.