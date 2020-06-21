شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. سامح شكرى: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، تصريحات وزير الخارجية سامح شكري أن أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا.

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر تسعى لتعزيز الحل السياسى فى ليبيا، مشيرا إلى أن أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا.

تداول أسئلة امتحان عربى الثانوية على صفحات الغش الإلكترونى.. والتعليم تحقق

تداولت صفحات الغش الإلكترونى صورا من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية بعد بدء الامتحان، فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات المركزية تتأكد من صحة ما تم تداوله بالتنسيق مع اللجنة الفنية لواضعى الامتحان، وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن الوزارة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة أتمت الاستعدادات لتأمين وتعقيم لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، موضحا أنه تم نقل 100 مليون منتج إلى اللجان بين كمامات والتى وصلت إلى 33 مليون كمامة، وجوانتيات وأغطية أحذية وأدوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتى وأجهزة كشف الحرارة عن طريق 3 ملايين سيارة نقل.

3 مشاهد تكشف تفاصيل الساعات الأولى من انطلاق امتحانات الثانوية العامة

مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد، ظهرت مشاهد كثيرة أمام لجان الامتحانات كان أبرزها حالة الزحام الشديد بين الطلاب وتكدسهم أمام لجان الامتحانات وعدم تنظيم دخولهم فى بعض اللجان، الأمر الذى أدى إلى استياء أولياء الأمور مطالبين التعليم بالتنبيه على رؤساء اللجان بتنظيم دخول وخروج الطلاب، فى المقابل ظهرت بعض اللجان أيضا على قدر كبير من التنظيم خلال لحظة دخول الطلاب للمدارس.

اليوم .. مطار القاهرة يستقبل 4 آلاف مصرى على 39 رحلة طيران استثنائية

تستقبل صالات الوصول بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، 39 رحلة إستثنائية على مدار الـ24 ساعة، ما بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 4024 مصريا عائدين من الخارج منذ توقف الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد.

البرلمان يوافق على منحة البنك الدولى لدعم استراتيجية تطوير الإحصاءات

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على اتفاق منحة من مشروع الصندوق الاستئمانى لبناء القدرات الإحصائية، الذى يديره البنك الدولى لدعم جهود الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات. وتم توقيع الاتفاقية فى 17 ديسمبر الماضى بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وبين البنك الدولى بقيمة 160 ألف دولار تقريبا.

نقابة الأطباء تنعى 6 من أعضائها بعد وفاتهم بسبب فيروس كورونا

نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسى، شهدائها الذين أفنوا حياتهم أثناء مواجهة فيروس كورونا.

الإسكان: عقوبات رادعة حال استخدام مياه الشرب فى أغراض أخرى

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع قيادات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، بالشركة القابضة، والهيئة القومية، والجهاز التنفيذى، والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة المقترحات والتعديلات بقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى التى افاد بها مجلس النواب .

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، سير أعمال أول أيام امتحانات الثانوية العامة، وذلك بمقر "مجمع مدارس الملك فهد الرسمى المتميز للغات" بمدينة نصر، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وزير التعليم: انتظام الأمور فى الغالبية العظمى من لجان الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تسير الأمور بشكل منتظم فى الغالبية العظمى من المدارس المخصصة كمقار للجان امتحانات الثانوية العامة، قائلا فى حالة وجود مشكلة فى مدرسة نرجو ابلاغنا باسمها والمحافظة لسرعة التصرف وعدم الايحاء بأنها مشكلة قومية.

غدا انخفاض 4 درجات بحرارة الجو وطقس حار بالقاهرة والعظمى 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

الحبس سنة وغرامة 80 ألف جنيه لممرضة بالقصر العينى اختلست سرنجات بقيمة 80 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة ممرضة بالقصر العينى بالحبس سنة مع الشغل وتغريمها مبلغ 80 ألف جنيه، لاتهامها باختلاس سرنجات بقيمة 80 ألف جنيه.

وزيرة التضامن: انخفاض مشاهد التدخين فى الدراما خلال رمضان 2020 لـ 4%

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس محلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن هذا اللقاء اليوم لإعلان نتائج المرصد الإعلامى للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2020، يأتى اتساقًا مع رؤية وزارة التضامن الاجتماعى باعتبار الدراما المصرية أحد أهم أدوات القوة الناعمة لمصر، وتساهم بشكل فعال فى صياغة فكر وتشكيل وجدان النشء والشباب.

الصحة: 100 مليون صحة مستمرة دون توقف لتقديم أفضل مستوى للمواطنين

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم، الأحد، سيارات القوافل العلاجية المتنقلة بحى الأسمرات بمنطقة المقطم، بالإضافة إلى مركز طب الأسرة (الأسمرات 1)، يرافقها اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور محمد شوقى وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة، فى إطار متابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة (100 مليون صحة) فى اليوم الثانى منذ انطلاقها.

رئيس مجلس قبيلة القبائل الليبية: مصر تقف إلى جانب الحق للدفاع عن ليبيا

أكد العمدة سالم اذويب رئيس المجلس الأعلى لقبيلة القبائل الليبية، دعمه لما ورد فى خطاب الرئيس السيسى للدفاع عن ليبيا، معربا عن تقديره واحترامه للشعب المصرى العربى وقيادته وكافة سلطاته التشريعية والتنفيذية وغيرها.

جنايات أمن الدولة تدرج المتهمين بخلية "جبهة النصرة" على قوائم الإرهاب

قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، إدراج 16 متهما بخلية جبهة النصرة على قوائم الإرهاب، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وتغريمهم 3 مليون جنيه، بعد حكم المؤبد لـ 13 والمشدد 15 سنة لـ 3 آخرين.

وسائل الإعلام الصينية تبرز كلمة الرئيس السيسى خلال تفقده المنطقة الغربية العسكرية

أبرزت وسائل الإعلام الصينية اليوم الأحد، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى ألقاها أمس خلال تفقده للوحدات المقاتلة للقوات الجوية فى المنطقة الغربية العسكرية فى سيدى برانى بمرسى مطروح بحضور قادة القوات المسلحة، وتأكيده أن الجيش المصرى قادر على الدفاع عن أمن مصر القومى داخل وخارج حدود الوطن، ومطالبته للجيش بالاستعداد لتنفيذ أى مهمة داخل أو خارج الحدود إذا تطلب الأمر.

وزير خارجية ليبيا: الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

رحب وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادى الحويج بما جاء فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال استعراضه لقوات الجيش المصرى المرابطة على الحدود الغربية لمصر مع ليبيا.

سامح شكرى: نأمل أن يتخذ مجلس الأمن قرارا حاسما فى قضية سد النهضة

قال وزير الخارجية سامح شكرى، أن لجوء مصر إلى مجلس الأمن فى قضية سد النهضة، جاء بعد رفض الطرف الإثيوبى التفاهم، مضيفا: "نواجه الموقف من خلال العمل على تقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم وللأسف جولات التفاوض لم تسهم عن نتيجة وأبدينا مرونة بالغة بعد تفهم احتياجات إثيوبيا، ولكن لم نجد إلا اللجوء لمجلس الأمن لمنع نشوب تصعيد وتوتر قد يكون له تأثير على السلم والأمن الدوليين"، ونأمل أن يتخذ قرار حاسم تمنع إجراء أحادى يزيد من تعقيد الموقف".

استبعاد معلمة من لجنة امتحانات ثانوية عامة بالسيدة زينب مصابة بكورونا

قررت إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة استبعاد معلمة مصابة بكورونا بعد دخولها لجنة الامتحان، حيث أكد أحد مسئولى اللجنة أن المعلمة لم تخالط أحد داخل اللجنة وتم حجزها على باب اللجنة من الداخل وبعدها غادرت اللجنة دون حدوث أى مشكلة.

رئيس الوزراء يتفقد إجراءات الوقاية بامتحانات الثانوية فى "مجمع الملك فهد"

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، سير أعمال أول أيام امتحانات الثانوية العامة، وذلك بمقر "مجمع مدارس الملك فهد الرسمى المتميز للغات" بمدينة نصر، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

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"فى الحرص السلامة وفى التأنى الإجابة".. نصائح الامتحان لطلاب الثانوية

تبدأ اليوم امتحانات الثانوية العامة، وفى هذا السياق يقدم ”الخليج 365” 10 نصائح حول أبرز ضوابط الامتحان التى يجب على الطالب تطبيقها حتى يؤدى الامتحان بشكل آمن.

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء عدد من لجان الثانوية العامة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان لحماية الطلاب .

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

انطلق الآن ماراثون الثانوية الأزهرية، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى امتحان مادة الفقه والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر، وسط إجراءات وقائية مشددة حفاظا على الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد .

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

قال الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن هناك تعليمات باستبدال أى شخص يعمل بمنظومة امتحانات الثانوية العامة تظهر عليه أعراض كورونا ويتم تكليف بديل ليؤدى العمل بدلا منه، مع إجراء تعقيم فورى للجنة الامتحانات، حرصا على سلامته وصحة العاملين باللجنة التى يتم فيها اكتشاف الحالة المصابة

لجان الثانوية العامة تسمح للطلاب بالدخول لإجراء أعمال التعقيم والتفتيش

سمحت لجان امتحانات الثانوية العامة للطلاب المتقدمين للامتحانات بدخول المدارس استعدادا لأداء امتحان مادة اللغة العربية الذى يبدأ فى العاشرة صباحا.

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

انتهى منذ قليل كسوف الشمس، والذى تزامن مع نهاية شهر شوال وعند اقتران شهر ذى القعدة لعام 1441هـ، وهو ثالث ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف خلال عام 2020م، وأول كسوف بهذا العام .

بدء توافد طلاب الثانوية على لجان 6 أكتوبر لأداء امتحان اللغة العربية

بدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة فى التوافد على لجان مدرسة الحى الثانى الرسمية لغات، بمدينة 6 أكتوبر، لأداء امتحان مادة اللغة العربية.

صحة الإسماعيلية: إحالة المتورطين فى نقل مريضة بالخطأ للعزل الصحى للشئون القانونية

أصدرت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، بيانًا، أكدت فيه تحويل المقصرين فى نقل مريضة بالخطأ من مستشفى الإسماعيلية العام غير مصابة بكوورنا، إلى الصدر للعزل الصحى، والمخصص لمصابى كورونا، للشئون القانونية.

انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان الثانوية العامة والأزهرية

انتظمت الخدمات الامنية بمحيط المدارس التى تشهد امتحانات الثانوية العامة، والمعاهد التى تشهد امتحانات الثانوية الأزهرية، وذلك منذ الصباح الباكر.

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

وصلت قبل قليل صناديق أسئلة امتحان مواد اللغة العربية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء إلى لجان امتحانات الثانوية العامة، حيث استقبلت لجنة المنير الإعدادية بنين والتى يؤدى فيها طالبات عدة مدارس بإدارة السيدة امتحانات الثانوية العامة صناديق الأسئلة.

البحوث الفلكية: القرن الواحد والعشرين سيشهد 224 كسوفًا شمسيًا

شهد العالم كسوفا حلقيا للشمس اليوم الأحد 21 يونيــه 2020م مع نهاية شهر شوال وعند اقتران شهر ذى القعدة لعام 1441هـ، وهى ثالث ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف خلال عام 2020م، وأول كسوف بهذا العام، وشوهد بمصر والوطن العربى .

كسوف الشمس يصل ذروته بالقاهرة والقمر يغطى 46% من كامل القرص

وصل منذ قليل كسوف الشمس، الذى تشهده الكرة الأرضية، لذروته فى القاهرة، حيث ذروته فى الساعة السابعة والدقيقة 20 بالتوقيت المحلى وعندها يغطى قرص القمر حوالى 46 % من كامل قرص الشمس، على أن ينتهى الكسوف الجزئى فى القاهرة فى الساعة الثامنة والدقيقة 24.

معهد الفلك يتابع الكسوف بمرصد حلوان.. ويحذر المواطنين من النظر للشمس

يرصد فريق بحثى من المعهد القومى للبحوث الفلكية، ظاهرة كسوف الشمس الذى يشهده الكرة الأرضية فى هذه اللحظات، برئاسة الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، وذلك لتسجيلها باستخدام التليسكوب الشمسى بمقر المعهد بحلوان وعرضها للجمهور، كما يتم توفير عدد من النظارات الخاصة للهواة لاستخدامها فى متابعة الكسوف فى مقر المعهد بحلوان، بينما يتم نقل الحدث على الهواء مباشرة من خلال صفحه المعهد على الشبكة العنكبوتية.

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

يتفقد مدراء الأمن، اليوم الأحد، محيط المدارس التى تجرى بها امتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، للتأكد من الانتشار الشرطى بمحيط اللجان، وخلق مناخ آمن للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.

التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

تنطلق اليوم الأحد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019،2020، ويؤدى الطلاب فى أول يوم لهم امتحان اللغة العربية فقط بعد خروج مادة التربية الدينية من الجدول، على أن يبدأ الامتحان 10 صباحا ولمدة 3 ساعات.

"صوت أمريكا": السيسى أكد دفاع مصر عن أمنها على حدود ليبيا

أبرزت إذاعة صوت أمريكا تحذيرات الرئيس السيسى أمس، السبت، بأن القاهرة لن تسمح للميليشيات التى تقاتل لصالح حكومة طرابلس بالاستيلاء على مدينة سرت الساحلية أو قاعدة الجفرة الجوية فى وسط ليبيا.

الرعاية الصحية ببورسعيد تكشف خطتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، استعداد هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد استعدادًا تامًا للتأمين الطبى للجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة "الدور الأول" 2020، والتى تبدأ اليوم الأحد وتستمر حتي21 يوليو المقبل .

شاهد.. بث مباشر لـ كسوف الشمس الجزئى من مرصد حلوان

بدأ منذ قليل كسوفا حلقيا للشمس، يتزامن مع نهاية شهر شوال، وعند اقتران شهر ذى القعدة لعام 1441هـ، وهى ثالث ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف خلال عام 2020م، وأول كسوف بهذا العام.

صرف العلاوتين الدورية والخاصة ومنحة قطاع الأعمال.. أول يوليو

يترقب العاملون والموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية، صرف العلاوة الدورية السنوية، وكذلك الموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ينتظرون صرف العلاوة الخاصة المقررة لهم، حيث سيتم صرفها لهم فى أول شهر يوليو المقبل، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.

الآن.. بدء كسوف الشمس الحلقى.. والظاهرة ترصد جزئيًا بمصر لمدة ساعتين

بدأ منذ قليل كسوف حلقى للشمس، يتزامن مع نهاية شهر شوال وعند اقتران شهر ذى القعدة لعام 1441هـ، وهى ثالث ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف خلال عام 2020م، وأول كسوف بهذا العام .

اليوم دار الافتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ذو القعدة لعام 1441 هجرية، مساء اليوم الأحد 21 يونيو الموافق 29 من شهر شوال، من خلال لجانها الشرعية على مستوى الجمهورية.