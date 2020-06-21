شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الجهات المعنية في ضبط 5 حالات صوروا إمتحان اللغة العربية بالثانوية العامة أثناء تواجدهم باللجنة عقب بداية الإمتحان وتسريبه عبر الإنترنت.

وكانت اجهزة الامن نجحت في ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لتسريب إمتحانات الثانوية العامة عبر أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.

ورصدت المتابعة تداول بعض المواقع الإلكترونية، خبر يتضمن إطلاق "هاشتاج" بعنوان "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" عبر أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى، وتوجيه رسائل لطلاب الثانوية العامة تتضمن تسريب الإمتحانات وأجوبتها قبل موعد بدءها بحوالى 5 ساعات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات من تحديد القائمين على ذلك النشاط وهم "طالبين جامعيين مقيمان بالبحيرة والغربية"، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفي ذات السياق، حرص مديرو الأمن، منذ الصباح الباكر على تفقد محيط المدارس التي تجري بها امتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، للتأكد من الانتشار الشرطي بمحيط اللجان، وخلق مناخ آمن للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وشدد مديرو الأمن على الخدمات الأمنية المشاركة في عملية التأمين على ضرورة توفير الأجواء المناسبة لأداء الإمتحان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الإمتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكافة صور الخروج على القانون، ومنع أي تجمعات بمحيط اللجان إعمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس" كورونا" للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان .

وامتدت خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الإمتحانات .

وشدد مديرو الأمن على التعامل الحاسم مع أى موقف قد يؤثر على سير الإمتحانات وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.