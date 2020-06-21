شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى ببرلمان ليبيا يؤيد خطاب السيسي ويشيد بدور مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي طلال الميهوب، دعمه لما جاء في خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ليبيا بحضور وفد القبائل الليبية.

وثمن الميهوب في بيان صحفى- حصل ”الخليج 365” على نسخة منه- ما جاء على لسان الرئيس السيسي من منطلق العروبة والأمن القومي العربي، وشدد على ضرورة تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك مع مصر وكذلك الدول العربية الشقيقة التي تقف اليوم في مواجهة الغزو التركي والأطماع الدولية في ليبيا وغيرها من الدول العربية.

Advertisements

وأعرب عن تقديره للدول العربية المساندة لخطاب الرئيس السيسي والتي أكدت تأييدها للخطوات المصرية الرامية لصون الاستقرار والأمن وإحلال السلام في ليبيا، وأكد الميهوب أن كل أبناء وقوات ليبيا العسكرية والأمنية وقبائلها يعبرون عن فخرهم بموقف مصر والأشقاء العرب المساند لإقامة دولة ذات سيادة وأمن واستقرار.

ووجه الميهوب رسالة للداخل الليبي بأن الموقف المصري واضح وصريح وهو مساعدة الليبيين في إقامة دولتهم المدنية ومحاربة التنظيمات والجماعات الإرهابية التي يتم نقلها من سوريا إلى الداخل الليبي.

وأكد أن مصر ليس لها أطماع في ليبيا، وأنها طوال السنوات الماضية تساند الحل السياسي برغم ما عانته من انتقال الجماعات الإرهابية إلى أراضيها عبر الحدود الليبية بدعم قطري وتركي، إلا أنها لم تفكر كما تركيا التي تدخلت في العراق وسوريا بمزاعم الأمن القومي، وأن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا، وهو إحلال السلام والاستقرار والخروج بسلام، ليقطع الطريق على كل من يحاول تشويه الحقائق التي تؤكد أن مصر وليبيا شعب ووطن واحد ولا تنازل عن جزء منه.