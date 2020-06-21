شكرا لقرائتكم خبر عن سودانيون يشتكون من أزمة مياه حادة بالخرطوم وارتفاع سعر مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى عدد كبير من مواطنى مدينة الأزهرى بالخرطوم جنوب محلية جبل أولياء من الانقطاع المستمر للمياه ووجود أزمة حادة فى الحصول على المياه بما فيها مياه الشرب. وفقا لصحيفة أخر لحظة السودانية.

وأجمع عدد من المواطنين، أن معاناتهم مع المياه قبل رمضان وآخرين بدأت معانتهم قبل اسبوع وأسبوعين بالرغم من استخدام الطلمبات (الموتور) فى أغلب المنازل إلا أنه لا توجد مياه. مشيرين إلى إرتفاع سعر البرميل إلى 500 جنيه وفى مما زاد معاناتهم فى ظل الظروف المعيشية الصعبة والحظر الذى شارف على الشهرين مع العلم أن هناك بعض من المواطنين عاطلين عن العمل بسبب الحظر وهم من أصحاب الأعمال اليومية.

وناشد المواطنين السلطات المختصة بالنظر فى أمر معالجة المشكلة خاصة وأن المياه هى عصب الحياة

Advertisements

من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية السودانية رفضها القطاع لأى تحرك أحادى من شأنه إلحاق الضرر بالسودان بالبدء فى عملية ملء سد النهضة من دون التوصل إلى اتفاق.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، أن جولات التفاوض الأخيرة بشأن سد النهضة حققت تقدمًا ملموسًا مما يعزز القناعة بأهمية تمسك الدول الثلاث بخيار التفاوض كأفضل وسيلة للتوصل لاتفاق شامل، موضحة أن الخلاف لا يزال قائمًا بشأن بعض القضايا القانونية مما حتم إحالة الملف إلى رؤساء الوزراء فى الدول الثلاث.

وأشارت الخارجية السودانى إلى أن إحالة ملف النهضة إلى رؤساء الحكومات بهدف التوصل إلى توافق سياسى يفضى بدوره إلى استئناف واستكمال التفاوض فى أسرع وقت ممكنن مؤكدة استمرار السودان فى بذل كافة الجهود فى إطار مبادرته المطروحة حاليًا والهادفة إلى استمرار التفاوض والحوار كأفضل وسيلة لتحقيق مصالح الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.