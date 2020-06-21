شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر من أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صفحة ”الخليج 365” على فيس بوك من خلال مراسليها، مشاهد قبل خروج الطلاب عقب أداء أول امتحانات الثانوية العامة من أمام اللجان، في تغطية مباشرة من صالة تحرير ”الخليج 365” وشبكة المراسلين بكافة اللجان.

وقال الزميل محمود راغب من أمام مدرسة أم المؤمين بحلوان إن أولياء الأمور توافدوا بمحيط اللجان قبل الامتحان، وسط تواجد عدد من سيارات الإسعاف تحسبا لأى طارئ، وأكمل أن اللجان فتحت أبوابها بسلاسة فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

كما أكد الزميل محمد صحبى في نطاق مدرس مركز أوسيم بمحافظه الجيزة التي تضم 10 لجان رئيسية و كل مدرسة بها لجان فرعية، تواجد غرف للتعقيم ببعض المدارس، وكواشف حرارة، بالإضافة إلى غرف عزل وسيارات إسعاف منتشرة بكافة المدارس.

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وتفقد الدكتور ابراهيم ناجى الشهابى نائب محافظ الجيزة ، مقر لجان امتحانات الثانوية العامة الكائنة بنطاق أوسيم ، حيث وصل إلى مقر مدرسة برطس الإعدادية ، وذلك بهدف الاطمئنان على سير عملية الامتحانات ، والوقوف على الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان.

وحرص الشهابى خلال جولته على تفقد غرف العزل داخل المدرسة ، ودورات المياه للتأكد من تطبيق كافة إجراءات الوقاية كما تفقد لجان الامتحانات للتأكد من عمليات التهوية وتوفير المناخ الامن للطلاب

وقدم التغطية من داخل صالة تحرير الخليج 365 رغدة بكر.