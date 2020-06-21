شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 4 وفيات و881 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عبر بيان مقتضب بحسابها على تويتر اليوم الأحد، تسجيل 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، مقابل 1556 حالة تعاف جديدة ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 68319 حالة، وتوفى 4 حالات ليصبح عدد الحالات التي توفيت جراء الفيروس 98 حالة.

وفى وقت سابق، أعلنت قطر، تسجيل 1097 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وتعافى 1711 شخصا وذلك فى الأ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالى عدد حالات الشفاء إلى 62172 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتى وفاة، وبذلك يصل إجمالى حالات الوفاة إلى 82 حالة.