الجنايات تقضي بحبس ممرضة سنة لإدانتها باختلاس سرنجات بقيمة 80 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة ممرضة بالحبس لمدة سنة، لإدانتها باختلاس سرنجات بقيمة 80 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدي طاهر، وراغب محمد راغب.

وذكر أمر الإحالة قيام المتهمة بصفتها موظفة عمومية، فني تمريض باختلاس أجهزة ومعدات وجدت في حيازتها سرنجات محاليل ماركة "أتوم" والبالغ قيمتها 80 ألف جنيه والمملوكة لجهة عملها والمسلمة إليها بسبب وظيفتها بنية تملكها وأضاعتها على ملك جهة عملها على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال محاسب بإدارة المخزون السلعي بمحل واقعة الاتهام، وتبين أنه بناء على انتدابه من النيابة العامة على رأس لجنة لجرد عهدة المتهمة حال كونها ممرضة بقسم الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى النساء والتوليد التابع لمستشفى قصر العيني اختلست سرنجات محاليل ماركة "أتوم" وجدوا في حيازتها بسبب وظيفتها.