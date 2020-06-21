الجنايات تقضي بحبس ممرضة سنة لإدانتها باختلاس سرنجات بقيمة 80 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة ممرضة بالحبس لمدة سنة، لإدانتها باختلاس سرنجات بقيمة 80 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدي طاهر، وراغب محمد راغب.
وذكر أمر الإحالة قيام المتهمة بصفتها موظفة عمومية، فني تمريض باختلاس أجهزة ومعدات وجدت في حيازتها سرنجات محاليل ماركة "أتوم" والبالغ قيمتها 80 ألف جنيه والمملوكة لجهة عملها والمسلمة إليها بسبب وظيفتها بنية تملكها وأضاعتها على ملك جهة عملها على النحو المبين بالتحقيقات.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال محاسب بإدارة المخزون السلعي بمحل واقعة الاتهام، وتبين أنه بناء على انتدابه من النيابة العامة على رأس لجنة لجرد عهدة المتهمة حال كونها ممرضة بقسم الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى النساء والتوليد التابع لمستشفى قصر العيني اختلست سرنجات محاليل ماركة "أتوم" وجدوا في حيازتها بسبب وظيفتها.
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